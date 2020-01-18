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Принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов

Киев • УНН

 • 26006 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов Его и Ее Королевское высочество и должны будут возместить 2,4 миллиона фунтов стерлингов государственных средств, потраченных на их дом Frogmore Cottage. Об этом со ссылкой на заявление пары сообщает Daily Mail, передает УНН.

Принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов

"Герцог и герцогиня Сассексские больше не будут использовать свои титулы Его и Ее Королевское высочество и возместят 2,4 миллиона фунтов стерлингов денег налогоплательщиков, потраченных на ремонт их дома в Беркшире", - сообщает издание со ссылкой на заявление пары после завершения переговоров об их будущем.

Королева объявила в своем заявлении: "После многих месяцев переговоров и недавних дискуссий мне приятно, что вместе мы нашли конструктивный и поддерживающий путь вперед для моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи".

При этом ВВС сообщает, что принц Гарри и Меган Маркл также перестанут получать государственные средства.

Ранее британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским. После этого Елизавета II выпустила заявление после совещания по Гарри и Меган, указав, что полностью поддерживает их.

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