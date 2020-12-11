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Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету

Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету

Киев  •  УНН

 • 13193 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Герцогиня Сассекская Меган Маркл названа самым популярным членом британской семьи. Она обошла по полулярнистю герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и королеву Елизавета II, несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия и поехали в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

"Меган Маркл заняла первое место в рейтинге королевской семьи по всемирному опросу OnBuy с рейтингом популярности 14,5%. Вслед за ней шла 38-летняя герцогиня Кембриджская (Кейт Миддлтон - ред.) с рейтингом 14,4%, а на третьем месте оказалась 94-летняя королева (Елизавета II - ред.) с рейтингом популярности 14,3%", - пишет издание.

Отмечается, что хотя в этом году Меган стала меньше появляться на публике из-за коронавируса и переезда в Калифорнию с сыном Арчи и принцем Гарри, похоже, ее выступления в Zoom и искренние эссе пользовались успехом у публики.

Так, мама троих детей Кейт Миддлтон вышла на первое место среди поисковых запросов в Instagram, а она, как известно, увлекается фотографированием, часто делает яркие снимки своих троих детей.

В отличие от этого, популярность принца Гарри резко упала вслед за "Megxit": трекер популярности YouGov Royal показывает, что в октябре прошлого года 36-летний принц получил 71% положительных оценок, а после объявления своего решения он упал до 55%.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл в июле этого года пережила выкидыш.

Как ранее сообщал УНН, британский принц Гарри и Меган Маркл приобрели для семьи имение в американском штате Калифорния, стоимость его - 4,7 млн долларов.

Напомним, британский принц Гарри и его жена Меган в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи 9 марта этого года. Перед этим Гарри Меган объявили, что отказываются от части королевских привилегий.

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