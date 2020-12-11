Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Герцогиня Сассекская Меган Маркл названа самым популярным членом британской семьи. Она обошла по полулярнистю герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и королеву Елизавета II, несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия и поехали в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.