Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Герцогиня Сассекская Меган Маркл названа самым популярным членом британской семьи. Она обошла по полулярнистю герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и королеву Елизавета II, несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия и поехали в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
"Меган Маркл заняла первое место в рейтинге королевской семьи по всемирному опросу OnBuy с рейтингом популярности 14,5%. Вслед за ней шла 38-летняя герцогиня Кембриджская (Кейт Миддлтон - ред.) с рейтингом 14,4%, а на третьем месте оказалась 94-летняя королева (Елизавета II - ред.) с рейтингом популярности 14,3%", - пишет издание.
Отмечается, что хотя в этом году Меган стала меньше появляться на публике из-за коронавируса и переезда в Калифорнию с сыном Арчи и принцем Гарри, похоже, ее выступления в Zoom и искренние эссе пользовались успехом у публики.
Так, мама троих детей Кейт Миддлтон вышла на первое место среди поисковых запросов в Instagram, а она, как известно, увлекается фотографированием, часто делает яркие снимки своих троих детей.
В отличие от этого, популярность принца Гарри резко упала вслед за "Megxit": трекер популярности YouGov Royal показывает, что в октябре прошлого года 36-летний принц получил 71% положительных оценок, а после объявления своего решения он упал до 55%.
Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл в июле этого года пережила выкидыш.
Как ранее сообщал УНН, британский принц Гарри и Меган Маркл приобрели для семьи имение в американском штате Калифорния, стоимость его - 4,7 млн долларов.
Напомним, британский принц Гарри и его жена Меган в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи 9 марта этого года. Перед этим Гарри Меган объявили, что отказываются от части королевских привилегий.