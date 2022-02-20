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Майже третина членів ЄС офіційно підтримали європейську перспективу України – Кулеба

Майже третина членів ЄС офіційно підтримали європейську перспективу України – Кулеба

Київ • УНН

 • 183161 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Болгарія стала восьмою країною, яка підписала Декларацію про європейську перспективу в Україні. Про це заявив міністр закордодонних справ України Дмитро Кулеба під час відеозвернення у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Президент України вчора провів в Мюнхені низку важливих переговорів – і з прем'єр-міністром Британії, і з канцлером Німеччини, і з віце-президенткою США, і з прем'єр-міністром Болгарії. Доречі з останнім він підписав декларацію про підтримку Болгарією європейської перспективи України", - сказав Кулеба.

З його слів, це вже восьма така декларація.

"Тобто практично третина членів ЄС вже підтримали офіційно європейську перспективу України", - додав міністр.

Що було раніше

Як писав УНН, раніше Хорватія та Словенія підписали Декларацію про європейську перспективу України.

Ще раніше це ж зробили Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина.

Контекст

Україна цього року почала збирати підписи на підтримку вступу України в ЄС у своїх закордонних партнерів - у березні. Литва першою офіційно взяла на себе зобов’язання підтримати вступ України до Європейського Союзу — президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа під час візиту останнього в Києві підписали спільну декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Як кажуть оглядачі, такий підхід — збір підписів — є новою тактикою Києва до зближення з ЄС. Це підтвердили і в Офісі Президента.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква, якого називають радником Президента з питань зовнішньої політики, укладення декларації про європейську перспективу України назвав важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави. Жовква зазначив, що в декларації зокрема визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

Водночас в експертних колах такий підхід називають дуже амбітним і задають питання, скільки ж країн блоку готові таким чином висловити підтримку євроінтеграційним прагненням України. До слова, ще коли Україна була на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, опір чинили Нідерланди, де навіть проводили референдум з цього приводу.

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