Майже 100% рейсів British Airways з Великої Британії скасовані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Авіакомпанія British Airways заявила в понеділок, що була змушена скасувати майже всі свої рейси з аеропортів Великої Британії в перший день страйку пілотів, передає УНН з посиланням на AFP.
“Після багатьох місяців спроб вирішити суперечку про зарплату ми дуже шкодуємо, що до цього дійшло”, — йдеться в заяві авіакомпанії.
У British Airways заявили, що як і раніше готові повернутися до переговорів з Британською асоціацією пілотів і авіакомпаній (BALPA).
“На жаль, через те, що BALPA не повідомив, які пілоти братимуть участь в страйку, у нас не було можливості передбачити, скільки людей прийде на роботу або на якому літаку вони можуть летіти, тому у нас не було іншого вибору, крім як скасувати майже 100 відсотків наших рейсів”, — йдеться в заяві.
Відзначимо, що в Департаменті консульської служби МЗС України напередодні дали рекомендації українцям у зв’язку із запланованим на 9 і 10 вересня страйком профспілки пілотів авіакомпанії “British Airways” (BALPA).
“Профспілкою пілотів авіакомпанії „British Airways“ оголошено проведення дводенного страйку 9 і 10 вересня 2019, що вже призвело до скасування понад 100 авіарейсів. У зв’язку з цим рекомендуємо громадянам України, які мають заплановані вильоти 9 і 10 вересня 2019 року, звернутися в компанію „British Airways“, а також відстежувати інформацію та поради авіакомпанії”, — повідомили дипломати.
Як повідомляв УНН, раніше нідерландська авіакомпанія KLM попередила про страйк.