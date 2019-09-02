KLM попередила про страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Наземний персонал авіакомпанії KLM планує провести страйк у міжнародному аеропорту Схіпхол в Амстердамі у понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
"2 вересня вранці KLM скасує 11 рейсів через страйк наземного персоналу у міжнародному аеропорту Схіпхол", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що наземний персонал KLM не працюватиме з 8:00 до 10:00 у понеділок.
Припускають, що в акції візьме участь щонайменше 80% персоналу.
Причиною страйку стало невдоволення щодо нового колективного трудового договору. Серед іншого, працівники вимагають підвищення заробітної плати на 8% за два роки, гнучкого графіка роботи та збільшення персоналу.
Авіакомпанія наразі не уточнила, які саме рейси скасовано. Водночас, не виключено, що буде скасовано або відкладено більше рейсів, тож пасажирам рекомендують перевіряти інформацію на сайті або у мобільному додатку KLM.
Нагадаємо, рейси з третього за завантаженістю аеропорту Європи Схіпхола були припинені, тому що літаки не можуть заправити.