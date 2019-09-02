KLM предупредила о забастовке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Наземный персонал авиакомпании KLM планирует провести забастовку в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
"2 сентября утром KLM отменит 11 рейсов из-за забастовки наземного персонала в международном аэропорту Схипхол", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наземный персонал KLM не будет работать с 8:00 до 10:00 в понедельник.
Предполагается, что в акции примет участие не менее 80% персонала.
Причиной забастовки стало недовольство относительно нового коллективного трудового договора. Среди прочего, работники требуют повышения заработной платы на 8% за два года, гибкого графика работы и увеличение персонала.
Авиакомпания пока не уточнила, какие именно рейсы отменены. В то же время, не исключено, что будет отменено или отложено больше рейсов, поэтому пассажирам рекомендуют проверять информацию на сайте или в мобильном приложении KLM.
Напомним, рейсы из третьего по загруженности аэропорта Европы Сипхола были приостановлены, потому что самолеты не могут заправить.