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KLM предупредила о забастовке

KLM предупредила о забастовке

Киев  •  УНН

 • 15685 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Наземный персонал авиакомпании KLM планирует провести забастовку в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

"2 сентября утром KLM отменит 11 рейсов из-за забастовки наземного персонала в международном аэропорту Схипхол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наземный персонал KLM не будет работать с 8:00 до 10:00 в понедельник.

Предполагается, что в акции примет участие не менее 80% персонала.

Причиной забастовки стало недовольство относительно нового коллективного трудового договора. Среди прочего, работники требуют повышения заработной платы на 8% за два года, гибкого графика работы и увеличение персонала.

Авиакомпания пока не уточнила, какие именно рейсы отменены. В то же время, не исключено, что будет отменено или отложено больше рейсов, поэтому пассажирам рекомендуют проверять информацию на сайте или в мобильном приложении KLM.

Напомним, рейсы из третьего по загруженности аэропорта Европы Сипхола были приостановлены, потому что самолеты не могут заправить.

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