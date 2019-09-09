Почти 100% рейсов British Airways из Великобритании отменены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Авиакомпания British Airways заявила в понедельник, что была вынуждена отменить почти все свои рейсы из аэропортов Великобритании в первый день забастовки пилотов, передает УНН со ссылкой на AFP.
“После многих месяцев попыток разрешить спор о зарплате мы очень сожалеем, что до этого дошло”, — говорится в заявлении авиакомпании.
В British Airways заявили, что по-прежнему готовы вернуться к переговорам с Британской ассоциацией пилотов и авиакомпаний (BALPA).
“К сожалению, из-за того, что BALPA не сообщило, какие пилоты будут участвовать в страйке, у нас не было возможности предсказать, сколько человек придет на работу или на каком самолете они могут лететь, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как отменить почти 100 процентов наших рейсов”, — говорится в заявлении.
Отметим, что в Департаменте консульской службы МИД Украины накануне дали рекомендации украинцам в связи с запланированной на 9 и 10 сентября забастовкой профсоюза пилотов авиакомпании “British Airways” (BALPA).
“Профсоюзом пилотов авиакомпании „British Airways“ объявлено проведение двухдневной забастовки 9 и 10 сентября 2019, что уже привело к отмене более 100 авиарейсов. В этой связи рекомендуем гражданам Украины, которые имеют запланированы вылеты 9 и 10 сентября 2019 года, обратиться в компанию „British Airways“, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании”, — сообщили дипломаты.
Как сообщал УНН, ранее нидерландская авиакомпания KLM предупредила о забастовке.