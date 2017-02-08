Майбутня зустріч у "нормандському форматі" стане однією із найвідповідальніших для України - Л.Кожара
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Голови МЗС України, Німеччини, Франції та Росії під час майбутньої зустрічі у “нормандському форматі” обговорять необхідність виконання мінських угод усіма сторонами. Таку думку в коментарі УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
“Учасники нормандського формату будуть якраз говорити про необхідність виконання усіма сторонами мінських угод. Ми бачили останню заяву, сформовану СММ ОБСЄ, де говориться про необхідність виконання угод не лише Росією, а всіма учасниками мінського процесу”, — зазначив Л.Кожара.
Екс-міністр також додав, що в разі, якщо “ми продовжимо лінію відмови від повного виконання мінських угод з українського боку, думаю, що ми самі можемо поставити під сумнів нормандський формат”.
“...утримати нормандський формат в ефективному робочому стані — непросте завдання і дуже багато залежить від нас”, — зазначив Л.Кожара.
На думку екс-міністра, майбутня зустріч стане однією із найвідповідальніших зустрічей за останній час, зокрема у зв’язку із зміною керівництва в США.
“Це буде одна із найвідповідальніших зустрічей. Принаймні, для української сторони, з огляду на те, що змінилася ситуація в США: нове керівництво, новий президент”, — наголосив екс-міністр.
Крім того, Л.Кожара наголосив, що мінські угоди залишаються наразі єдиним міжнародним інструментом, де залучені міжнародні посередники щодо врегулювання конфлікту.
“Українське керівництво критикує мінські угоди. Все одно вони залишаються єдиним міжнародним інструментом, де залучені міжнародні посередники щодо врегулювання конфлікту. Дуже важливою буде позиція української сторони”, — зазначив Л.Кожара.
Як повідомляв УНН, переговори міністрів закордонних справ “нормандської четвірки” щодо перемир’я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня на полях зустріч G20 у Бонні.
Згодом у МЗС України підтвердили, що отримали пропозицію німецької сторони провести найближчим часом засідання у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.