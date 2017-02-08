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Предстоящая встреча в "нормандском формате" станет одной из самых ответственных для Украины - Л.Кожара

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Главы МИД Украины, Германии, Франции и России в ходе предстоящей встречи в "нормандском формате" обсудят необходимость выполнения минских соглашений всеми сторонами. Такое мнение в комментарии УНН высказал бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Предстоящая встреча в "нормандском формате" станет одной из самых ответственных для Украины - Л.Кожара

"Участники нормандского формата будут как раз говорить о необходимости выполнения всеми сторонами минских соглашений. Мы видели последнее заявление, сформированное СММ ОБСЕ, где говорится о необходимости выполнения соглашений не только Россией, а всеми участниками минского процесса ", - отметил Л.Кожара.

Экс-министр также добавил, что в случае, если "мы продолжим линию отказа от полного выполнения минских соглашений с украинской стороны, думаю, что мы сами можем поставить под сомнение нормандский формат".

"... Удержать нормандский формат в эффективном рабочем состоянии - непростая задача и очень многое зависит от нас", - отметил Л.Кожара.

По мнению экс-министра, предстоящая встреча станет одной из самых ответственных встреч за последнее время, в частности в связи со сменой руководства в США.

"Это будет одна из самых ответственных встреч. По крайней мере, для украинской стороны, учитывая то, что изменилась ситуация в США: новое руководство, новый президент ", - подчеркнул экс-министр.

Кроме того, Л. Кожара отметил, что минские соглашения остаются пока единственным международным инструментом, где привлечены международные посредники по урегулированию конфликта.

"Украинское руководство критикует минские соглашения. Все равно они остаются единственным международным инструментом, где привлечены международные посредники по урегулированию конфликта. Очень важной будет позиция украинской стороны ", - отметил Л.Кожара.

Как сообщал УНН, переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки" о перемирии на Донбассе могут состояться на следующей неделе на полях встреча G20 в Бонне .

Впоследствии в МИД Украины подтвердили, что получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание в нормандском формате на уровне министров иностранных дел .

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