Масштабні атаки рф на Донеччині: 10 населених пунктів під ударом
Київ • УНН
Внаслідок російських атак на Донеччині загинула одна людина, 10 поранені, серед них двоє дітей. Пошкоджено 56 цивільних об'єктів у 10 населених пунктах області.
У Донецькій області внаслідок російських атак за добу одна людина загинула, ще 10 зазнали поранень. Серед постраждалих - двоє дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Через ворожі удари постраждали 10 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Мирноград, Сіверськ, Слов’янськ, Торецьк, селища Олексієво-Дружківка, Софієвка, села Віролюбівка, Сухі Яли. Пошкоджено 56 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків.
У Сухих Ялах внаслідок ворожого удару загинула цивільна особа.
На Олексієво-Дружківку росіяни скинули дві авіабомби "УМПБД-30 СН" - поранили 5-х мирних жителів, з них дві дитини. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків, 15 гаражів, 4 цивільних авто, мопед і причіп.
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По Лиману окупанти завдали три удари бомбами "УМПБД-30 СН" - травмовано людину, пошкоджено три багатоквартирних будинки та 2 адмінбудівлі.
Тричі ворог атакував Мирноград – двоє мешканців дістали поранення, пошкоджено 2 приватних оселі, 2 господарських приміщення, будівлю комунального підприємства, гараж, трактор і 7 автомобілів.
У Кураховому внаслідок обстрілів є поранений.
Слов’янськ витримав удар двома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкоджено 2 підприємства.
Крім того, сьогодні близько першої години ночі росія вдарила по 2-х населених пунктах: у Дружківці поранено цивільну особу, у селі Сергіївка – пошкоджено об’єкт сільського господарства.
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