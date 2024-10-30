росіяни вночі завдали ракетний удар по Сумщині: двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 31 вибух. Внаслідок ракетного удару по Хотінській громаді поранено двох цивільних, пошкоджено будинки та автомобілі.
Російські війська вночі завдали ракетний удар по Сумській області, поранили двох людей, повідомили у Сумській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Андріяшівська громади, ворог бив з авіації КАБами, артилерією, дронами типу "Герань-2"
По Хотінській громаді росіяни здійснили ракетний удар. "Внаслідок ракетного удару поранення отримали 2 цивільні особи, пошкоджені 2 житлові будинки та легкові автомобілі", - вказали в ОВА.
На Сумщині ворог атакував дронами енергетичні об'єкти28.10.24, 07:25 • 19629 переглядiв