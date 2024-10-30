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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ночью нанесли ракетный удар по Сумской области: двое раненых

россияне ночью нанесли ракетный удар по Сумской области: двое раненых

Киев  •  УНН

07:00 • 1459 просмотра

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Российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксирован 31 взрыв. В результате ракетного удара по Хотинской громаде ранены двое гражданских, повреждены дома и автомобили.

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Сумской области, ранили двух человек, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Андрияшевская громады, враг бил из авиации КАБами, артиллерией, дронами типа "Герань-2".

По Хотинской громаде россияне осуществили ракетный удар. "В результате ракетного удара ранения получили 2 гражданских лица, повреждены 2 жилых дома и легковые автомобили", - указали в ОВА.

На Сумщине враг атаковал дронами энергетические объекты28 октября 2024, 05:25 • 18118 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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