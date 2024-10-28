На Сумщине враг атаковал дронами энергетические объекты

На Сумщине войска врага нанесли авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, атака была нанесена с помощью БпЛА по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.

На месте происшествия уже работают все соответствующие службы для оценки ущерба и проведения восстановительных работ.

Важно отметить, что во время противовоздушных боев ПВО уничтожила шесть вражеских дронов.

В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о движении вражеских дронов