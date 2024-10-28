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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине враг атаковал дронами энергетические объекты

На Сумщине враг атаковал дронами энергетические объекты

Киев  •  УНН

05:25 • 728 просмотра

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Российские войска совершили авиаудар по энергетическим объектам критической инфраструктуры в Конотопском районе. Во время атаки силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов.

На Сумщине войска врага нанесли авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, атака была нанесена с помощью БпЛА по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.

На месте происшествия уже работают все соответствующие службы для оценки ущерба и проведения восстановительных работ.

Важно отметить, что во время противовоздушных боев ПВО уничтожила шесть вражеских дронов.

В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о движении вражеских дронов26 октября 2024, 18:04 • 30014 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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