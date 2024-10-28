На Сумщині ворог атакував дронами енергетичні об'єкти
Київ • УНН
Російські війська здійснили авіаудар по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури в Конотопському районі. Під час атаки сили ППО знищили шість ворожих дронів.
На Сумщині війська ворога завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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За інформацією, атака була нанесена за допомогою БпЛА по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумської області.
На місці події вже працюють усі відповідні служби для оцінки шкоди та проведення відновлювальних робіт.
Важливо відзначити, що під час протиповітряних боїв ППО знищила шість ворожих дронів.
У Сумах пролунали вибухи після попередження про рух ворожих дронів26.10.24, 21:04 • 31596 переглядiв