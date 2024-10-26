В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о движении вражеских дронов
Киев • УНН
В городе Сумы зафиксированы взрывы. Ранее Воздушные Силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Сумской области.
В Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
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Воздушные Силы проинформировали ранее, что вражеские БпЛА направляются в сторону области.
Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина11 мая 2024, 14:51 • 39196 просмотров