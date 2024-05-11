Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина

Армия рф нанесла ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум. Как сообщили в Сумской ОВА, в результате атаки погибла женщина, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, сегодня, 11 мая враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. На месте работают все необходимые службы.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения несовместимые с жизнью.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Ликвидация последствий атаки россиян продолжается", - добавили в ОВА.

Напомним

Как сообщал УНН, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, Сумах и Кривом Роге.