Вибух в Сумах: окупанти завдали удару по інфраструктурі, загинула жінка
Київ • УНН
Жінка загинула в результаті російського ракетного обстрілу інфраструктури передмістя Сум.
Армія рф завдала ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум. Як повідомили в Сумській ОВА, у результаті атаки загинула жінка, передає УНН.
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За даними ОВА, сьогодні, 11 травня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби.
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення несумісні з життям.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Ліквідація наслідків атаки росіян триває", - додали в ОВА.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі, Сумах та Кривому Розі.