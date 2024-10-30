Масштабные атаки рф в Донецкой области: 10 населенных пунктов под ударом
Киев • УНН
В результате российских атак в Донецкой области погиб один человек, 10 ранены, среди них двое детей. Повреждены 56 гражданских объектов в 10 населенных пунктах области.
В Донецкой области в результате российских атак за сутки один человек погиб, еще 10 получили ранения. Среди пострадавших - двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Из-за вражеских ударов пострадали 10 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Мирноград, Северск, Славянск, Торецк, поселки Алексеево-Дружковка, Софиевка, села Веролюбовка, Сухие Ялы. Повреждены 56 гражданских объектов, из них 14 жилых домов.
В Сухих Ялах в результате вражеского удара погиб гражданский человек.
На Алексеево-Дружковку россияне сбросили две авиабомбы "УМПБД-30 СН" - ранили 5-х мирных жителей, из них два ребенка. Разрушениям подверглись 6 многоквартирных домов, 15 гаражей, 4 гражданских авто, мопед и прицеп.
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По Лиману оккупанты нанесли три удара бомбами "УМПБД-30 СН" - травмирован человек, повреждены три многоквартирных дома и 2 админздания.
Трижды враг атаковал Мирноград - двое жителей получили ранения, повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственных помещения, здание коммунального предприятия, гараж, трактор и 7 автомобилей.
В Курахово в результате обстрелов есть раненый.
Славянск выдержал удар двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК - повреждены 2 предприятия.
Кроме того, сегодня около часа ночи россия ударила по 2-х населенных пунктах: в Дружковке ранено гражданское лицо, в селе Сергеевка - поврежден объект сельского хозяйства.
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