Масштабные атаки рф в Донецкой области: 10 населенных пунктов под ударом

ukenru
Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 20576 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 111365 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 150146 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 124336 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 149702 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 130286 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 135944 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 134691 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127472 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 116195 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление

На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление

23:20 • 93904 просмотра
Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee

Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee

00:55 • 21736 просмотра
В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

01:43 • 101458 просмотра
В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

02:44 • 100369 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 64869 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 150152 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 125251 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 149706 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

29 октября 2024, 08:54 • 133127 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 168837 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 209 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 64890 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 80454 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 68495 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 100955 просмотра
Актуальное
Масштабные атаки рф в Донецкой области: 10 населенных пунктов под ударом

Масштабные атаки рф в Донецкой области: 10 населенных пунктов под ударом

Киев  •  УНН

08:52 • 352 просмотра

Read in English

В результате российских атак в Донецкой области погиб один человек, 10 ранены, среди них двое детей. Повреждены 56 гражданских объектов в 10 населенных пунктах области.

В Донецкой области в результате российских атак за сутки один человек погиб, еще 10 получили ранения. Среди пострадавших - двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Из-за вражеских ударов пострадали 10 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Мирноград, Северск, Славянск, Торецк, поселки Алексеево-Дружковка, Софиевка, села Веролюбовка, Сухие Ялы. Повреждены 56 гражданских объектов, из них 14 жилых домов.

В Сухих Ялах в результате вражеского удара погиб гражданский человек.

На Алексеево-Дружковку россияне сбросили две авиабомбы "УМПБД-30 СН" - ранили 5-х мирных жителей, из них два ребенка. Разрушениям подверглись 6 многоквартирных домов, 15 гаражей, 4 гражданских авто, мопед и прицеп.

россияне атаковали транспортное предприятие Херсона, в регионе убили 3 человека30 октября 2024, 06:35 • 10318 просмотров

По Лиману оккупанты нанесли три удара бомбами "УМПБД-30 СН" - травмирован человек, повреждены три многоквартирных дома и 2 админздания.

Трижды враг атаковал Мирноград - двое жителей получили ранения, повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственных помещения, здание коммунального предприятия, гараж, трактор и 7 автомобилей.

В Курахово в результате обстрелов есть раненый.

Славянск выдержал удар двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК - повреждены 2 предприятия.

Кроме того, сегодня около часа ночи россия ударила по 2-х населенных пунктах: в Дружковке ранено гражданское лицо, в селе Сергеевка - поврежден объект сельского хозяйства.

россияне ночью нанесли ракетный удар по Сумской области: двое раненых30 октября 2024, 07:00 • 8357 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
fab-250FAB-250
donetskДонецк