россияне атаковали транспортное предприятие Херсона, в регионе убили 3 человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска обстреляли коммунальное транспортное предприятие Херсона, повредив здания и технику. В результате атак по области погибли 3 человека, 15 ранены, повреждены 33 дома.

Российские войска ночью обстреляли коммунальное транспортное предприятие Херсона, повредив здания и технику. В результате атак рф по области погибли 3 человека, 15 ранены. Об этом сообщили глава Херсонской ГВА Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью российские террористы атаковали территорию одного из коммунальных транспортных предприятий Херсонского городского совета. В результате этого обстрела повреждены здания и несколько единиц транспорта - автобусы и грузовые автомобили. Люди, к счастью, не пострадали", - сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

По его словам, в Херсоне временно не работают троллейбусы. "В результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск повреждена контактная сеть", - пояснил Мрочко, добавив, что идут аварийно-восстановительные работы. Также в городе не работают некоторые светофоры.

В Херсонской области за прошедшие сутки, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Зеленовка, Чернобаевка, Садовое, Белозерка, Станислав, Никольское, Берислав, Дудчаны, Золотая Балка, Львово и город Херсон.

российские военные, по словам Прокудина, попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 30 частных домов. Также оккупанты изувечили газопроводы, гаражи, автобусы и частные автомобили.

По данным Херсонской ОВА, вчера вечером российские войска атаковали медучреждение в Белозерке. "Прилетело" по одному из отделений, из-за чего разрушена крыша, повреждены стены и выбиты стекла. 

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 15 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Уже сегодня утром, по словам Мрочко, враг атаковал Антоновку, пригород Херсона. В результате этого получила телесные повреждения 55-летняя женщина, она в больнице.

россияне утром атаковали Херсон, в регионе убили врача и ранили двух детей29 октября 2024, 07:52 • 14490 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
khersonХерсон