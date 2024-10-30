россияне атаковали транспортное предприятие Херсона, в регионе убили 3 человека
Киев • УНН
Российские войска обстреляли коммунальное транспортное предприятие Херсона, повредив здания и технику. В результате атак по области погибли 3 человека, 15 ранены, повреждены 33 дома.
Российские войска ночью обстреляли коммунальное транспортное предприятие Херсона, повредив здания и технику. В результате атак рф по области погибли 3 человека, 15 ранены. Об этом сообщили глава Херсонской ГВА Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Этой ночью российские террористы атаковали территорию одного из коммунальных транспортных предприятий Херсонского городского совета. В результате этого обстрела повреждены здания и несколько единиц транспорта - автобусы и грузовые автомобили. Люди, к счастью, не пострадали", - сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
По его словам, в Херсоне временно не работают троллейбусы. "В результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск повреждена контактная сеть", - пояснил Мрочко, добавив, что идут аварийно-восстановительные работы. Также в городе не работают некоторые светофоры.
В Херсонской области за прошедшие сутки, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Зеленовка, Чернобаевка, Садовое, Белозерка, Станислав, Никольское, Берислав, Дудчаны, Золотая Балка, Львово и город Херсон.
российские военные, по словам Прокудина, попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 30 частных домов. Также оккупанты изувечили газопроводы, гаражи, автобусы и частные автомобили.
По данным Херсонской ОВА, вчера вечером российские войска атаковали медучреждение в Белозерке. "Прилетело" по одному из отделений, из-за чего разрушена крыша, повреждены стены и выбиты стекла.
"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 15 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.
Уже сегодня утром, по словам Мрочко, враг атаковал Антоновку, пригород Херсона. В результате этого получила телесные повреждения 55-летняя женщина, она в больнице.
россияне утром атаковали Херсон, в регионе убили врача и ранили двух детей29 октября 2024, 07:52 • 14490 просмотров