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росіяни атакували транспортне підприємство Херсона, у регіоні вбили 3 людей

Київ • УНН

 • 18040 перегляди

Російські війська обстріляли комунальне транспортне підприємство Херсона, пошкодивши будівлі та техніку. Внаслідок атак по області загинуло 3 людини, 15 поранено, пошкоджено 33 будинки.

росіяни атакували транспортне підприємство Херсона, у регіоні вбили 3 людей

Російські війська вночі обстріляли комунальне транспортне підприємство Херсона, пошкодивши будівлі та техніку. Внаслідок атак рф по області загинуло 3 людини, 15 поранено. Про це повідомили голова Херсонської МВА Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі російські терористи атакували територію одного з комунальних транспортних підприємств Херсонської міської ради. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені будівлі і кілька одиниць транспорту - автобуси та вантажні автомобілі. Люди, на щастя, не постраждали", - повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

З його слів, у Херсоні тимчасово не працюють тролейбуси. "Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ пошкоджено контактну мережу", - пояснив Мрочко, додавши, що йдуть аварійно-відновлювальні роботи. Також у місті не працюють деякі світлофори.

У Херсонській області минулої доби, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Придніпровське, Зеленівка, Чорнобаївка, Садове, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Дудчани, Золота Балка, Львове та місто Херсон.

російські військові, за словами Прокудіна, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.

За даними Херсонської ОВА, учора ввечері російські війська атакували медзаклад у Білозерці. "Прилетіло" по одному з відділень, через що зруйновано дах, пошкоджено стіни та вибито шибки. 

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 15 - дістали поранення", - повідомив голова ОВА.

Уже сьогодні вранці, зі слів Мрочка, ворог атакував Антонівку, передмістя Херсона. Внаслідок цього отримала тілесні ушкодження 55-річна жінка, вона у лікарні.

росіяни вранці атакували Херсон, у регіоні вбили лікаря і поранили двох дітей29.10.24, 09:52 • 16384 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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