Масована атака рф дронами на Одесу забрала життя людини: тіло чоловіка виявили під завалами

08:29 • 2446 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 6544 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 24370 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 68395 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 42069 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 46635 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 39473 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 62538 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30183 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 67702 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 11931 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 26779 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 31930 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 4958 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 17052 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 34712 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 68395 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 62538 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 67702 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 59954 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Каліфорнія
Державний кордон України
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 19685 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 19331 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 19977 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 22904 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 41541 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Шахед-136

Масована атака рф дронами на Одесу забрала життя людини: тіло чоловіка виявили під завалами

Київ • УНН

 • 78 перегляди

В Одесі під завалами виявили тіло чоловіка після атаки РФ понад 50 дронами. Постраждали 23 людини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Масована атака рф дронами на Одесу забрала життя людини: тіло чоловіка виявили під завалами

В Одесі під завалами після масованої атаки рф дронами виявили тіло чоловіка, повідомив у вівторок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка

- написав Лисак.

З його слів, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Доповнення

рф уночі атакувала Одесу понад 50 ударними дронами. Ворог цинічно вдарив по житловому сектору. За даними прокуратури, постраждали 23 людини, з них 6 дітей та вагітна жінка.

В Одесі пошкоджено дахи, фасади та скління квартир на різних поверхах 9-ти, 5-ти, 4-хта 2-поверхових житлових будинків, близько 10 приватних будинків, церкву, фітнес-центр, супермаркет. Вигоріло вогнем щонайменше 5 авто поруч.

"Кожен такий російський удар підважує дипломатію": Зеленський після нової атаки рф очікує, що Америка та інші партнери не мовчатимуть 27.01.26, 11:12 • 712 переглядiв

Юлія Шрамко

