Масована атака рф дронами на Одесу забрала життя людини: тіло чоловіка виявили під завалами

В Одесі під завалами після масованої атаки рф дронами виявили тіло чоловіка, повідомив у вівторок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка - написав Лисак.

З його слів, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Доповнення

рф уночі атакувала Одесу понад 50 ударними дронами. Ворог цинічно вдарив по житловому сектору. За даними прокуратури, постраждали 23 людини, з них 6 дітей та вагітна жінка.

В Одесі пошкоджено дахи, фасади та скління квартир на різних поверхах 9-ти, 5-ти, 4-хта 2-поверхових житлових будинків, близько 10 приватних будинків, церкву, фітнес-центр, супермаркет. Вигоріло вогнем щонайменше 5 авто поруч.

