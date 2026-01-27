Массированная атака рф дронами на Одессу унесла жизнь человека: тело мужчины обнаружили под завалами
Киев • УНН
В Одессе под завалами обнаружили тело мужчины после атаки РФ более чем 50 дронами. Пострадали 23 человека, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Одессе под завалами после массированной атаки рф дронами обнаружили тело мужчины, сообщил во вторник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе под завалами обнаружили тело мужчины
По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.
Дополнение
рф ночью атаковала Одессу более 50 ударными дронами. Враг цинично ударил по жилому сектору. По данным прокуратуры, пострадали 23 человека, из них 6 детей и беременная женщина.
В Одессе повреждены крыши, фасады и остекление квартир на разных этажах 9-ти, 5-ти, 4-х и 2-этажных жилых домов, около 10 частных домов, церковь, фитнес-центр, супермаркет. Выгорело огнем по меньшей мере 5 авто рядом.
