Массированная атака рф дронами на Одессу унесла жизнь человека: тело мужчины обнаружили под завалами

В Одессе под завалами после массированной атаки рф дронами обнаружили тело мужчины, сообщил во вторник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе под завалами обнаружили тело мужчины - написал Лысак.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

Дополнение

рф ночью атаковала Одессу более 50 ударными дронами. Враг цинично ударил по жилому сектору. По данным прокуратуры, пострадали 23 человека, из них 6 детей и беременная женщина.

В Одессе повреждены крыши, фасады и остекление квартир на разных этажах 9-ти, 5-ти, 4-х и 2-этажных жилых домов, около 10 частных домов, церковь, фитнес-центр, супермаркет. Выгорело огнем по меньшей мере 5 авто рядом.

