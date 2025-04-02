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The Guardian

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The Washington Post

Маск захищає особисті дані користувачів X у Верховному суді США

Київ • УНН

 • 8625 перегляди

Компанія X звернулася до суду з проханням захистити користувачів від запитів правоохоронців щодо особистих даних. Маск наголосив, що платформи не повинні допомагати урядам.

Маск захищає особисті дані користувачів X у Верховному суді США

Нова заява компанії Х до Верховного суду США є частиною довготривалої справи, що пов'язана з клієнтом криптовалютної біржи Coinbase, чиї дані були передані Службі внутрішніх доходів США в рамках протидії податковому шахрайству.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

X Ілона Маска просить Верховний суд захистити користувачів від правоохоронних органів США.

Соціальна медіа-компанія Ілона Маска X звернулася до Верховного суду з проханням захистити своїх користувачів, втрутившись у справу щодо питання ордеру на доступ до особистих даних.

Компанія X подала заяву, в якій ідеться про стурбованість "широкими, безпідозрими" запитами. Наголошується, що платформи "не повинні бути примушені допомагати урядам підривати конфіденційність своїх користувачів".

Контекст

Заява на підтримку, подана в п'ятницю, є частиною довготривалої справи, порушеної Джеймсом Харпером, користувачем криптовалютної біржі Coinbase. Він стверджує, що був одним з тисяч клієнтів Coinbase, чиї торгові дані були передані Службі внутрішніх доходів США в рамках "рибальської експедиції" відомства щодо потенційного податкового шахрайства, що порушує політику конфіденційності сайту.

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів29.03.25, 02:07 • 32311 переглядiв

Перемога позивача у справі, яку Верховний суд ще не погодився розглядати, обмежить уряд США, частиною якого є Ілон Маск, у праві вимагати від X передавати дані без "достатніх підстав і конкретних підозр".

Доступ до даних, як складова нового контролю для мігрантів

Особа, близька до X, сказала, що справа Харпера "викликає занепокоєння, що мова користувачів [X] може бути обмежена, якщо уряду буде дозволено доступ до даних користувачів без ухваленого судом ордера на обшук".

Ця проблема не стосується X. Це означає, що конституція не забороняє уряду переглядати облікові записи будь-якого користувача на будь-якій платформі соціальних мереж або фінансовій платформі

Час втручання X - єдиної приватної корпорації, яка на сьогоднішній день подала заяву у цій справі, - привертає увагу з огляду на використання адміністрацією Трампа публічних матеріалів у соціальних мережах для перевірки мігрантів.

Минулого місяця Міністерство внутрішньої безпеки запропонувало розширити збір даних про акаунти в соціальних мережах заявників на отримання віз і тих, хто бажає подати заяву на проживання в США.

Нагадаємо

Ілон Маск, куратор Департаменту ефективності уряду США, відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів

Дональд Трамп заявив про припинення діяльності Міністерства ефективності уряду через завершення співпраці з Ілоном Маском, який був залучений на 130 днів.

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга01.04.25, 19:16 • 32303 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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