Маск защищает личные данные пользователей X в Верховном суде США

Новое заявление компании Х в Верховный суд США является частью долговременного дела, связанного с клиентом криптовалютной биржи Coinbase, чьи данные были переданы Службе внутренних доходов США в рамках противодействия налоговому мошенничеству.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

X Илона Маска просит Верховный суд защитить пользователей от правоохранительных органов США.

Социальная медиа-компания Илона Маска X обратилась в Верховный суд с просьбой защитить своих пользователей, вмешавшись в дело о вопросе ордера на доступ к личным данным.

Компания X подала заявление, в котором говорится об обеспокоенности "широкими, безосновательными" запросами. Подчеркивается, что платформы "не должны быть принуждены помогать правительствам подрывать конфиденциальность своих пользователей".

Контекст

Заявление в поддержку, поданное в пятницу, является частью долговременного дела, возбужденного Джеймсом Харпером, пользователем криптовалютной биржи Coinbase. Он утверждает, что был одним из тысяч клиентов Coinbase, чьи торговые данные были переданы Службе внутренних доходов США в рамках "рыболовной экспедиции" ведомства по потенциальному налоговому мошенничеству, что нарушает политику конфиденциальности сайта.

Илон Маск продал соцсеть X своей компании xAI за 33 млрд долларов

Победа истца по делу, которое Верховный суд еще не согласился рассматривать, ограничит правительство США, частью которого является Илон Маск, в праве требовать от X передавать данные без "достаточных оснований и конкретных подозрений".

Доступ к данным, как составляющая нового контроля для мигрантов

Лицо, близкое к X, сказало, что дело Харпера "вызывает обеспокоенность, что речь пользователей [X] может быть ограничена, если правительству будет разрешен доступ к данным пользователей без принятого судом ордера на обыск".

Эта проблема не касается X. Это означает, что конституция не запрещает правительству просматривать учетные записи любого пользователя на любой платформе социальных сетей или финансовой платформе

Время вмешательства X - единственной частной корпорации, которая на сегодняшний день подала заявление по этому делу, - привлекает внимание ввиду использования администрацией Трампа публичных материалов в социальных сетях для проверки мигрантов.

В прошлом месяце Министерство внутренней безопасности предложило расширить сбор данных об аккаунтах в социальных сетях заявителей на получение виз и тех, кто желает подать заявление на проживание в США.

Напомним

Илон Маск, куратор Департамента эффективности правительства США, посетил штаб-квартиру ЦРУ для переговоров.

Дональд Трамп заявил о прекращении деятельности Министерства эффективности правительства из-за завершения сотрудничества с Илоном Маском, который был привлечен на 130 дней.

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