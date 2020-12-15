Мародерство під грифом "таємно": експерт розповіла, як "Енергоатом" наживається на добудові ЦСВЯП

Про їх непрофесійність свідчить низка фактів, вказує вона. Мова, зокрема, про повну зупинку Україною виробництва власного урану, факт зірваного у 2020 році графіку ремонтів енергоблоків АЕС (який "влетів" "Енергоатому" у мінус 2 млрд грн прибутку) та у 4 млрд кВт/год недовиробленої електроенергії.

"І підтверджений факт щодо закупівлі кoнтрaфaктниx зaпчacтин для рeзeрвниx дизель-генераторів. А також постійні скандали та виправдовування з боку "Енергоатома" щодо продажу електроенергії за заниженими цінами на користь певних олігархічних груп", - пише Дегтяренко.

Крім того, "Енергоатом" так і не спромігся розпочати добудову Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). При тому, що рік тому капітальна будівельна готовність окремих об’єктів ЦСВЯП становила 97%.

"За іронією долі, 1 квітня 2020 року Павла Павлишина на посаді т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" змінив Петро Котін. А будівельна готовність об’єкту ЦСВЯП впала до 83%", - нагадує Дегтяренко.

Увесь 2020 рік "Енергоатом" намагався, але так і не провів торги щодо робіт по завершенню будівництва ЦСВЯП. Тендери скасовувалися через "непомірні апетити посадовців "Енергоатома" - пише фахівець.

"Cумa відкaту, яку запросили в "Енeргoaтoмі" склала близько - 97,5 млн грн (15% від загальної суми тендеру у 655,81 млн грн). Проте з "Укрбудом" домовитись не вдалося, навіть попри двічі сплановані зриви тендеру і скаргу у НАБУ, "Укрбуд" платити відмовився", - розповідає Дегтяренко.

У грудні 2020 року стало відомо, що договір із завершення робіт по ЦСВЯП таки підписано. Втім, з невідомих причин на нього наклали гриф "таємно" і не винесли на торги у систему Prozorro. Підрядником виступило ТОВ "БК КБР", на рахунки якого 10 грудня надійшов перший аванс у розмірі 50 млн грн, інформує фахівець.

Столична компанія "БК КБР" створена у листопаді 2016 року. Компанія має статутний капітал у 2 млн грн, і належить киянину Дмитру Нестеруку. Крім того, "БК КБР" була фігурантом кримінального провадження щодо можливого розкрадання коштів на закупівлі Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у фірми "БК КБР" капремонту центральної районної бібліотеки ім. Павла Тичини.

"Роботи нібито тривали, коли акти виконаних робіт вже були підписані, а обсяги і вартість виконаних робіт могли бути завищені на 74 тис. грн. Проте, із серпня нових ухвал по справі у судовому реєстрі не з’являлося", - нагадує Дегтяренко.

Документів, що засвідчують кваліфікаційну атестацію з ядерної та радіаційної безпеки, компанія не має.

"Для того, щоб дозволити собі таку оборудку, необхідно заручитися певними гарантіями. Кого саме? Те, про що раніш говорили пошепки, вже пишуть ЗМІ: саме перший помічник Президента на волонтерських засадах Сергій Шефір став неформальним куратором оператора атомних електростанцій – НАЕК "Енергоатом". І саме за його участі у березні 2020 року відбувались співбесіди на вакантні посади: т.в.о. президента "Енергоатому" – яким став директор Запорізької АЕС Петро Котін. Одним з віце-президентів тоді ж призначили – Германа Галущенка, який пов’язаний з Андрієм Деркачем (проти останнього США застосувало санкції, як проти агента російських спецслужб). А іншим віце-президентом став не менш одіозний громадянин Німеччини – Хартмут Якоб", - розповідає фахівець.

Теперішня активність на будмайданчику ЦСВЯП аж ніяк не гарантує легітимності робіт, що відбуваються. Оскільки, фактично, жодних приймальних випробувань ніхто не проводить, інформує Дегтяренко.

"А далі буде чергове розслідування, кримінальне провадження, суди, арешт рахунків… Все це дієві інструменти для навмисного затягування часу, тим паче, що джерело в "Енергоатомі" підтвердило: контракт з Росією на вивезення ВЯП у 2021 році вже підписаний", - пише вона.