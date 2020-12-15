Мародерство під грифом "таємно": експерт розповіла, як "Енергоатом" наживається на добудові ЦСВЯП

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 113612 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 77425 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 77918 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 86558 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 108074 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 129204 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 213390 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214773 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185600 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175296 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 77922 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 118273 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 84783 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 26281 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 117424 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 113591 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 120007 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 261731 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 287141 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 371091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 22885 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 22561 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 24893 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 27974 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 119944 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Мародерство під грифом "таємно": експерт розповіла, як "Енергоатом" наживається на добудові ЦСВЯП

Київ • УНН

 • 30381 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Донедавна успішна державна компанія НАЕК "Енергоатом" котиться у безодню. Причиною вбачають недолугі рішення керівництва компанії. Про це у своєму блозі написала ексспівробітниця пресслужби НАЕК "Енергоатом" Наталія Дегтяренко, передає УНН.

Мародерство під грифом "таємно": експерт розповіла, як "Енергоатом" наживається на добудові ЦСВЯП

Про їх непрофесійність свідчить низка фактів, вказує вона. Мова, зокрема, про повну зупинку Україною виробництва власного урану, факт зірваного у 2020 році графіку ремонтів енергоблоків АЕС (який "влетів" "Енергоатому" у мінус 2 млрд грн прибутку) та у 4 млрд кВт/год недовиробленої електроенергії.

"І підтверджений факт щодо закупівлі кoнтрaфaктниx зaпчacтин для рeзeрвниx дизель-генераторів. А також постійні скандали та виправдовування з боку "Енергоатома" щодо продажу електроенергії за заниженими цінами на користь певних олігархічних груп", - пише Дегтяренко.

Крім того, "Енергоатом" так і не спромігся розпочати добудову Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). При тому, що рік тому капітальна будівельна готовність окремих об’єктів ЦСВЯП становила 97%.

"За іронією долі, 1 квітня 2020 року Павла Павлишина на посаді т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" змінив Петро Котін. А будівельна готовність об’єкту ЦСВЯП впала до 83%", - нагадує Дегтяренко.

Увесь 2020 рік "Енергоатом" намагався, але так і не провів торги щодо робіт по завершенню будівництва ЦСВЯП. Тендери скасовувалися через "непомірні апетити посадовців "Енергоатома" - пише фахівець.

"Cумa відкaту, яку запросили в "Енeргoaтoмі" склала близько - 97,5 млн грн (15% від загальної суми тендеру у 655,81 млн грн). Проте з "Укрбудом" домовитись не вдалося, навіть попри двічі сплановані зриви тендеру і скаргу у НАБУ, "Укрбуд" платити відмовився", - розповідає Дегтяренко.

У грудні 2020 року стало відомо, що договір із завершення робіт по ЦСВЯП таки підписано. Втім, з невідомих причин на нього наклали гриф "таємно" і не винесли на торги у систему Prozorro. Підрядником виступило ТОВ "БК КБР", на рахунки якого 10 грудня надійшов перший аванс у розмірі 50 млн грн, інформує фахівець.

Столична компанія "БК КБР" створена у листопаді 2016 року. Компанія має статутний капітал у 2 млн грн, і належить киянину Дмитру Нестеруку. Крім того, "БК КБР" була фігурантом кримінального провадження щодо можливого розкрадання коштів на закупівлі Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у фірми "БК КБР" капремонту центральної районної бібліотеки ім. Павла Тичини.

"Роботи нібито тривали, коли акти виконаних робіт вже були підписані, а обсяги і вартість виконаних робіт могли бути завищені на 74 тис. грн. Проте, із серпня нових ухвал по справі у судовому реєстрі не з’являлося", - нагадує Дегтяренко.

Документів, що засвідчують кваліфікаційну атестацію з ядерної та радіаційної безпеки, компанія не має.

"Для того, щоб дозволити собі таку оборудку, необхідно заручитися певними гарантіями. Кого саме? Те, про що раніш говорили пошепки, вже пишуть ЗМІ: саме перший помічник Президента на волонтерських засадах Сергій Шефір став неформальним куратором оператора атомних електростанцій – НАЕК "Енергоатом". І саме за його участі у березні 2020 року відбувались співбесіди на вакантні посади: т.в.о. президента "Енергоатому" – яким став директор Запорізької АЕС Петро Котін. Одним з віце-президентів тоді ж призначили – Германа Галущенка, який пов’язаний з Андрієм Деркачем (проти останнього США застосувало санкції, як проти агента російських спецслужб). А іншим віце-президентом став не менш одіозний громадянин Німеччини – Хартмут Якоб", - розповідає фахівець.

Теперішня активність на будмайданчику ЦСВЯП аж ніяк не гарантує легітимності робіт, що відбуваються. Оскільки, фактично, жодних приймальних випробувань ніхто не проводить, інформує Дегтяренко.

"А далі буде чергове розслідування, кримінальне провадження, суди, арешт рахунків… Все це дієві інструменти для навмисного затягування часу, тим паче, що джерело в "Енергоатомі" підтвердило: контракт з Росією на вивезення ВЯП у 2021 році вже підписаний", - пише вона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76