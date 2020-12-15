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Мародерство под грифом "секретно": эксперт рассказала, как "Энергоатом" наживается на достройке ЦХОЯТ

Киев • УНН

 • 30381 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. До недавнего времени успешная государственная компания НАЭК "Энергоатом" катится в бездну. Причиной видят нелепые решения руководства компании. Об этом в своем блоге написала экс-сотрудница пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Наталья Дегтяренко, передает УНН.

Мародерство под грифом "секретно": эксперт рассказала, как "Энергоатом" наживается на достройке ЦХОЯТ

Об их непрофессионализме свидетельствует ряд фактов, указывает она. Речь, в частности, о полной остановке Украиной производства собственного урана, факт сорванного в 2020 году графика ремонтов энергоблоков АЭС (который "влетел" "Энергоатому" в минус 2 млрд грн прибыли) и в 4 млрд кВт/ч недовыработанной электроэнергии.

"И подтвержден факт закупки кoнтрaфaктныx зaпчacтей для резервных дизель-генераторов. А также постоянные скандалы и оправдания со стороны "Энергоатома" о продаже электроэнергии по заниженным ценам в пользу определенных олигархических групп", - пишет Дегтяренко.

Кроме того, "Энергоатом" так и не смог начать достройку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). При том, что год назад капитальная строительная готовность отдельных объектов ЦХОЯТ составила 97%.

"По иронии судьбы, 1 апреля 2020 года Павла Павлышина в должности в.и.о президента НАЭК "Энергоатом" сменил Петр Котин. А строительная готовность объекта ЦХОЯТ упала до 83%", - напоминает Дегтяренко.

Весь 2020 год "Энергоатом" пытался, но так и не провел торги по работам по завершению строительства ЦХОЯТ. Тендеры отменялись из-за "непомерных аппетитов чиновников "Энергоатома", - пишет специалист.

"Cумa отката, которую запросили в "Енeргoaтoме" составила около - 97,5 млн грн (15% от общей суммы тендера в 655,81 млн грн). Однако с "Укрбудом" договориться не удалось, даже несмотря на дважды спланированные срывы тендера и жалобу в НАБУ, которую "Укрбуд" платить отказался", - рассказывает Дегтяренко.

В декабря 2020 года стало известно, что договор по завершению работ по ЦХОЯТ таки подписан. Впрочем, по неизвестным причинам на него наложили гриф "секретно" и не вынесли на торги в систему Prozorro. Подрядчиком выступило ООО "СК КБР", на счета которого 10 декабря поступил первый аванс в размере 50 млн грн, информирует специалист.

Столичная компания "СК КБР" создана в ноябре 2016 года. Компания имеет уставной капитал в 2 млн грн, и принадлежит киевлянину Дмитрию Нестеруку. Кроме того, "БК КБР" была фигурантом уголовного производства в отношении возможного хищения средств на закупки Управлением культуры, туризма и охраны культурного наследия Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в компании "СК КБР" капремонта центральной районной библиотеки им. Павла Тычины.

"Работы якобы продолжались, когда акты выполненных работ уже были подписаны, а объемы и стоимость выполненных работ могли быть завышены на 74 тыс. грн. Однако, с августа новых постановлений по делу в судебном реестре не появлялось", - напоминает Дегтяренко.

Документов, удостоверяющих квалификационную аттестацию по ядерной и радиационной безопасности, компания не имеет.

"Для того, чтобы позволить себе такую сделку, необходимо заручиться определенными гарантиями. Кого именно? То, о чем раньше говорили шепотом, уже пишут СМИ: именно первый помощник Президента на волонтерских началах Сергей Шефир стал неформальным куратором оператора атомных электростанций - НАЭК "Энергоатом". И именно с его участием в марте 2020 года происходили собеседования на вакантные должности: в.и.о президента "Энергоатома" - каким стал директор Запорожской АЭС Петр Котин. Одним из вице-президентов тогда же назначили - Германа Галущенко, который связан с Андреем Деркачем (против последнего США применило санкции, как против агента российских спецслужб). А другим вице-президентом стал не менее одиозный гражданин Германии - Хартмут Якоб", - рассказывает специалист.

Нынешняя активность на стройплощадке ЦХОЯТ отнюдь не гарантирует легитимности работ, которые происходят. Поскольку фактически никаких приемных испытаний никто не проводит, информирует Дегтяренко.

"А дальше будет очередное расследование, уголовное производство, суды, арест счетов... Все это действенные инструменты для преднамеренного затягивания времени, тем более, что источник в "Энергоатоме" подтвердил: контракт с Россией на вывоз ОЯТ в 2021 году уже подписан", - пишет она.

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