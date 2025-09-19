$41.250.05
Ексклюзив
11:23 • 960 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
10:27 • 10080 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 23286 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 24735 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 39291 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 40825 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 62900 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43404 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51392 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76442 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Маркетинг у месенджерах поступово витісняє класичні канали взаємодії бізнесу з клієнтами – експерт

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Месенджери, які ще кілька років тому вважалися додатковим каналом комунікації, зараз стають основним інструментом взаємодії між брендами та споживачами.

Маркетинг у месенджерах поступово витісняє класичні канали взаємодії бізнесу з клієнтами – експерт

За оцінками експертів, користувачі все більше часу проводять у чатах, де швидше та охочіше взаємодіють з бізнесом, ніж у класичних соціальних мережах. Telegram, WhatsApp та Viber вже перетворилися на повноцінні платформи для запуску продуктів, продажів та формування спільнот, що дозволяє компаніям мінімізувати залежність від алгоритмів Facebook чи Instagram.

"Саме в месенджерах бренди отримують шанс показати турботу та дати більше, ніж просто загальну інформацію про продукт", – зазначив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

За його словами, бізнеси активно використовують канали з ексклюзивним контентом, чат-боти для підтримки клієнтів, а також формують ком'юніті навколо продуктів.

За даними міжнародної бізнес-консалтингової компанії, 91% клієнтів у світі хочуть отримувати допомогу в режимі реального часу. Це свідчить про те, що месенджери перетворюються на територію для формування нової культури відносин між компанією та клієнтом – більш персональних, швидких та відкритих.

У перспективі ці інструменти можуть частково замінити e-mail-маркетинг та соціальні мережі в ряді сегментів.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу