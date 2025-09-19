Маркетинг у месенджерах поступово витісняє класичні канали взаємодії бізнесу з клієнтами – експерт

За оцінками експертів, користувачі все більше часу проводять у чатах, де швидше та охочіше взаємодіють з бізнесом, ніж у класичних соціальних мережах. Telegram, WhatsApp та Viber вже перетворилися на повноцінні платформи для запуску продуктів, продажів та формування спільнот, що дозволяє компаніям мінімізувати залежність від алгоритмів Facebook чи Instagram.

"Саме в месенджерах бренди отримують шанс показати турботу та дати більше, ніж просто загальну інформацію про продукт", – зазначив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

За його словами, бізнеси активно використовують канали з ексклюзивним контентом, чат-боти для підтримки клієнтів, а також формують ком'юніті навколо продуктів.

За даними міжнародної бізнес-консалтингової компанії, 91% клієнтів у світі хочуть отримувати допомогу в режимі реального часу. Це свідчить про те, що месенджери перетворюються на територію для формування нової культури відносин між компанією та клієнтом – більш персональних, швидких та відкритих.

У перспективі ці інструменти можуть частково замінити e-mail-маркетинг та соціальні мережі в ряді сегментів.