$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
11:23 • 1572 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
10:27 • 10607 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 23707 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 25095 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 39934 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 41033 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 63023 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43475 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51423 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 76770 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Маркетинг в мессенджерах постепенно вытесняет классические каналы взаимодействия бизнеса с клиентами, – эксперт

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Мессенджеры, еще несколько лет назад считавшиеся дополнительным каналом коммуникации, сейчас становятся основным инструментом взаимодействия между брендами и потребителями.

Маркетинг в мессенджерах постепенно вытесняет классические каналы взаимодействия бизнеса с клиентами, – эксперт

По оценкам экспертов, пользователи все больше времени проводят в чатах, где быстрее и охотнее взаимодействуют с бизнесом, чем в классических социальных сетях. Telegram, WhatsApp и Viber уже превратились в полноценные платформы для запуска продуктов, продаж и формирования сообществ, что позволяет компаниям минимизировать зависимость от алгоритмов Facebook или Instagram.

"Именно в мессенджерах бренды получают шанс показать заботу и дать больше, чем просто общую информацию о продукте", – отметил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.

По его словам, бизнесы активно используют каналы с эксклюзивным контентом, чат-боты для поддержки клиентов, а также формируют комьюнити вокруг продуктов.

По данным международной бизнес-консалтинговой компании, 91% клиентов в мире хотят получать помощь в режиме реального времени. Это говорит о том, что мессенджеры превращаются в территорию для формирования новой культуры отношений между компанией и клиентом – более персональных, быстрых и открытых.

В перспективе эти инструменты могут частично заменить e-mail-маркетинг и социальные сети в ряде сегментов.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса