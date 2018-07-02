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Маратон пам’яті Василя Сліпака влаштували у Львівській філармонії

Маратон пам’яті Василя Сліпака влаштували у Львівській філармонії

Київ • УНН

 • 31978 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У Львівській обласній філармонії цими вихідними пройшов ІІ Міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

“Міжнародний музичний маратон W-life — це неперевершена музика, іноземні виконавці, симфонічні оркестри, хори та капели. Захід відбувається до других роковин від дня загибелі на війні на Сході України славетного оперного співака, волонтера, добровольця, воїна АТО, Героя України Василя Сліпака”, — розповідають організатори.

На сцені Львівської філармонії була Petite Messe Solennele — Jacomo Rossini, а 1 липня концерт OPERA GALA, у якому до оперних зірок приєднався знаменитий диригент із Франції — Ніколас Крауз. 1 липня на сцені звучали вибрані арії з опер та оркестрової музики чеського композитора Антоніна Дворжака і фінського композитора Яна Сібеліуса. Гасло маратону — “Від друзів — другові!”.

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Довідка. Василь Сліпак народився у Львівській області. Вихованець Львівської хорової капели “Дударик”. Закінчив Львівську консерваторію (зараз — Музична академія ім. М. Лисенка) у 1997 р. У 1994 р. Василь виграв конкурс у французькому місті Клермон. Після цього він два роки їздив до Франції, співав там, аж поки в 1996 р. йому не запропонували залишитися там назавжди. Після завершення навчання у Львові його запросили до Паризької опери. Він зробив серйозну сольну кар’єру в Європі. Також проходив до фіналу конкурсів у Будапешті, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Парижі.

19 років Василь Сліпак прожив у Франції, співав у паризькій Ґранд-опера.

Але з початком революції в Україні кинув європейську кар’єру та повернувся на Батьківщину. Брав участь у Майдані. Потім подався у волонтери.

Згодом Сліпак пішов воювати в той же 7-й окремий батальйон ДУК. Обрав собі позивний “Міф” — це скорочено від Мефістофель, що з опери “Фауст”.

Після завершення бойових дій, як зізнавався сам Василь, він хотів би повернутися працювати до Франції. Але не судилося. Під Донецьком обірвалося серце великого патріота. Йому було лише 42 роки.

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