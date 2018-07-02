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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137646 просмотра

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Маратон памяти Василия Слепака устроили во Львовской филармонии

Маратон памяти Василия Слепака устроили во Львовской филармонии

Киев  •  УНН

 • 31976 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В областной филармонии в эти выходные прошел II Международный музыкальный маратон памяти Василия Слепака, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Международный музыкальный маратон W-life - это непревзойденная музыка, иностранные исполнители, симфонические оркестры, хоры и капеллы. Мероприятие проходит ко второй годовщине со дня гибели на войне на Востоке Украины знаменитого оперного певца, волонтера, добровольца, воина АТО, Героя Украины Василия Слепака", - рассказывают организаторы.

На сцене Львовской филармонии была Petite Messe Solennele - Jacomo Rossini, а 1 июля концерт OPERA GALA, в котором к оперным звездам присоединился знаменитый дирижер из Франции - Николас Крауз. 1 июля на сцене звучали избранные арии из опер и оркестровой музыки чешского композитора Антонина Дворжака и финского композитора Яна Сибелиуса. Лозунг Маратон - "От друзей - другу!"

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Справка. Василий Слепак родился во Львовской области. Воспитанник Львовской хоровой капеллы "Дударик". Окончил Львовскую консерваторию (сейчас - Музыкальная академия им. Н. Лысенко) в 1997 году. В 1994 г. Василий выиграл конкурс во французском городе Клермон. После этого он два года ездил во Францию, пел там, пока в 1996г. ему не предложили остаться там навсегда. После завершения обучения в Львове его пригласили в Парижскую оперу. Он сделал серьезную сольную карьеру в Европе. Также проходил в финал конкурсов в Будапеште, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Париже.

19 лет Василий Слепак прожил во Франции, пел в парижской Гранд-опера.

Но с началом революции в Украине бросил европейскую карьеру и вернулся на родину. Участвовал в Майдане. Затем стал волонтером.

Впоследствии Слепак пошел воевать в тот же 7-й отдельный батальон ДУК. Выбрал себе позывной "Миф" - это сокращенно от Мефистофель, что из оперы "Фауст".

После завершения боевых действий, как признавался сам Василий, он хотел бы вернуться работать во Францию. Но не судьба. Под Донецком оборвалось сердце большого патриота. Ему было всего 42 года.

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