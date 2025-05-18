Маніпуляції на фінансових ринках: чи готові регулятори до штучного інтелекту

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
16:47 • 13637 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

14:58 • 35574 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

13:32 • 47646 перегляди

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

18 травня, 12:29 • 55251 перегляди

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

18 травня, 12:08 • 60550 перегляди

рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР

17 травня, 23:01 • 54390 перегляди

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

17 травня, 12:09 • 163584 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 11:46 • 96990 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 95492 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 398561 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
68%
746мм
Популярнi новини

Трагедія через тоталітарну систему: у День боротьби за права кримськотатарського народу Україна вшановує памʼять жертв депортації

18 травня, 09:27 • 20084 перегляди

Мерц обіцяє посилити тиск на москву: канцлер ФРН у Римі зазначив, що переговори рф і України "не виправдали" очікувань

18 травня, 09:51 • 49928 перегляди

Перша промова Папи Лева після інтронізації: основні послання стосувалися любові, миру та єдності

18 травня, 09:57 • 15062 перегляди

Обмін 1000 на 1000 людей: "працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома" - Умєров

18 травня, 10:34 • 52767 перегляди

Перша зустріч після публічної суперечки: Зеленський потиснув руку Венсу

18 травня, 10:51 • 128586 перегляди
Публікації

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 185650 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 398561 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 325997 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 430803 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 417001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Дональд Трамп

Марк Карні

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Європа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 79841 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 163584 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 72141 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 74391 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 83334 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубиця M109

MGM-140 ATACMS

Маніпуляції на фінансових ринках: чи готові регулятори до штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Європейські регулятори стурбовані здатністю AI-ботів маніпулювати ринками. Експерти закликають до прозорості та посилення контролю за використанням штучного інтелекту в торгівлі.

Маніпуляції на фінансових ринках: чи готові регулятори до штучного інтелекту

Європейські регулятори б’ють на сполох: штучний інтелект здатен маніпулювати ринками, але інструментів для боротьби з цим бракує. Експерти закликають до нових підходів, прозорості та технічних запобіжників, адже традиційні методи контролю більше не працюють. Про це пише УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

Штучний інтелект відкриває нові можливості на фінансових ринках, але водночас несе серйозні ризики. Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) заявило у коментарі для Euronews, що занепокоєння щодо здатності AI-ботів маніпулювати ринками та отримувати прибуток від цінових коливань є цілком обґрунтованим.

"Це реалістичне занепокоєння", – зауважив речник ESMA, хоч і додав, що наразі немає "конкретної інформації чи статистики щодо того, що це вже відбувається".

Особливу тривогу викликає вплив соціальних мереж, які можуть слугувати "каналом швидкої передачі неправдивих або оманливих наративів, що впливають на динаміку ринку". У цьому контексті важливим є питання контролю.

Ключовим питанням є ступінь людського контролю над цими системами, оскільки традиційні механізми нагляду можуть бути недостатніми

- зазначили в ESMA.

Там додали, що уважно стежить за розвитком AI-технологій у фінансовому секторі. Проте постає питання: чи готове чинне регулювання до нових викликів?

За словами Ітая Гольдштейна, професора фінансів та економіки Вортонської школи Університету Пенсильванії, співпраця між AI-агентами часто залишається невидимою для регуляторів.

Вони не надсилають електронні листи, не зустрічаються один з одним. Вони просто з часом вивчають найкращу стратегію, тому традиційний спосіб виявлення змови не працює зі штучним інтелектом

- пояснив він.

У Литві розробляють правила використання штучного інтелекту в школах22.04.25, 15:27 • 5873 перегляди

На думку Гольдштейна, регулювання слід посилити та розробити нові підходи, адже бракує навіть базових даних про те, як AI застосовується в трейдингу.

Утім, не всі експерти вважають, що є потреба переглядати нормативну базу. Філіппо Аннунціата, професор фінансового права з Університету Бокконі, зазначив, що діючі акти - Регламент про зловживання на ринку (MAR) та Директива MiFID II - цілком актуальні. Водночас, він підкреслює, що "наглядові органи повинні бути оснащені більш досконалими інструментами для виявлення можливих маніпуляцій на ринку".

Я навіть пропоную попросити людей, які розробляють інструменти штучного інтелекту для торгівлі на ринках тощо, включити автоматичні вимикачі в ці інструменти штучного інтелекту. Це змусить їх зупинитися ще до того, як виникне ризик маніпуляцій

- пропонує Аннунціата технічне рішення.

Окрема проблема - це відповідальність за дії AI, особливо коли йдеться про так звану "торгівлю чорної скриньки", коли алгоритми приймають рішення без розкриття логіки своїх дій. Деякі експерти вважають, що необхідно забезпечити більшу прозорість роботи таких систем та розробити нове законодавство, яке дозволить притягати до відповідальності розробників або операторів AI, навіть якщо вони не мали наміру вводити в оману інвесторів.

"Це трохи схоже на черепаху та зайця. Керівники, як правило, схожі на черепах, але маніпулятори, які використовують алгоритми, - це зайці, і їх важко наздогнати", - образно описав ситуацію Аннунціата.

Нагадаємо

Новий Папа Римський Лев XIV заявив, що штучний інтелект становить серйозну проблему. Він створює виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці.

ОАЕ запроваджують штучний інтелект у шкільну програму з 2025 року05.05.25, 06:30 • 7624 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаТехнології
Brent
$65.23
Bitcoin
$104,504.00
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,463.19