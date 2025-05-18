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Манипуляции на финансовых рынках: готовы ли регуляторы к искусственному интеллекту

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Европейские регуляторы обеспокоены способностью AI-ботов манипулировать рынками. Эксперты призывают к прозрачности и усилению контроля за использованием искусственного интеллекта в торговле.

Манипуляции на финансовых рынках: готовы ли регуляторы к искусственному интеллекту

Европейские регуляторы бьют тревогу: искусственный интеллект способен манипулировать рынками, но инструментов для борьбы с этим не хватает. Эксперты призывают к новым подходам, прозрачности и техническим предохранителям, ведь традиционные методы контроля больше не работают. Об этом пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Искусственный интеллект открывает новые возможности на финансовых рынках, но в то же время несет серьезные риски. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило в комментарии для Euronews, что обеспокоенность по поводу способности AI-ботов манипулировать рынками и получать прибыль от ценовых колебаний является вполне обоснованной.

"Это реалистичная обеспокоенность", – отметил представитель ESMA, хотя и добавил, что пока нет "конкретной информации или статистики о том, что это уже происходит".

Особую тревогу вызывает влияние социальных сетей, которые могут служить "каналом быстрой передачи ложных или обманчивых нарративов, влияющих на динамику рынка". В этом контексте важен вопрос контроля.

Ключевым вопросом является степень человеческого контроля над этими системами, поскольку традиционные механизмы надзора могут быть недостаточными

- отметили в ESMA.

Там добавили, что внимательно следит за развитием AI-технологий в финансовом секторе. Однако возникает вопрос: готово ли действующее регулирование к новым вызовам?

По словам Итая Гольдштейна, профессора финансов и экономики Уортонской школы Университета Пенсильвании, сотрудничество между AI-агентами часто остается невидимым для регуляторов.

Они не отправляют электронные письма, не встречаются друг с другом. Они просто со временем изучают лучшую стратегию, поэтому традиционный способ выявления сговора не работает с искусственным интеллектом

- объяснил он.

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По мнению Гольдштейна, регулирование следует усилить и разработать новые подходы, ведь не хватает даже базовых данных о том, как AI применяется в трейдинге.

Впрочем, не все эксперты считают, что есть потребность пересматривать нормативную базу. Филиппо Аннунциата, профессор финансового права из Университета Боккони, отметил, что действующие акты - Регламент о злоупотреблениях на рынке (MAR) и Директива MiFID II - вполне актуальны. В то же время, он подчеркивает, что "надзорные органы должны быть оснащены более совершенными инструментами для выявления возможных манипуляций на рынке".

Я даже предлагаю попросить людей, которые разрабатывают инструменты искусственного интеллекта для торговли на рынках и т.д., включить автоматические выключатели в эти инструменты искусственного интеллекта. Это заставит их остановиться еще до того, как возникнет риск манипуляций

- предлагает Аннунциата техническое решение.

Отдельная проблема - это ответственность за действия AI, особенно когда речь идет о так называемой "торговле черного ящика", когда алгоритмы принимают решения без раскрытия логики своих действий. Некоторые эксперты считают, что необходимо обеспечить большую прозрачность работы таких систем и разработать новое законодательство, которое позволит привлекать к ответственности разработчиков или операторов AI, даже если они не имели намерения вводить в заблуждение инвесторов.

"Это немного похоже на черепаху и зайца. Руководители, как правило, похожи на черепах, но манипуляторы, использующие алгоритмы, - это зайцы, и их трудно догнать", - образно описал ситуацию Аннунциата.

Напомним

Новый Папа Римский Лев XIV заявил, что искусственный интеллект представляет серьезную проблему. Он создает вызовы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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