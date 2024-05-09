Малюкові повернули слух завдяки першому у світі випробуванню генної терапії
Київ • УНН
Новаторське випробування генної терапії повернуло слух 18-місячному британському малюкові, який народився зі слуховою нейропатією, що ознаменувало нову еру в лікуванні глухоти.
Малюку з Великої Британії вдалося відновити слух після того, як він став першою людиною у світі, яка взяла участь у новаторському дослідженні генної терапії. Ця подія, за словами лікарів, знаменує собою нову еру в лікуванні глухоти, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Опал Сенді народилася нездатною нічого чути через слухову невропатію - стан, що порушує передачу нервових імпульсів від внутрішнього вуха до мозку і може бути спричинений дефектним геном.
Але після отримання інфузії, що містить робочу копію гена, під час революційної операції, яка тривала лише 16 хвилин, 18-місячна дитина майже ідеально чує і з задоволенням грає на іграшкових барабанах.
Її батьки були "приголомшені", коли зрозуміли, що вона вперше чує після лікування. "Я не могла в це повірити, - сказала мати Опал, Джо Сенді. - Це було... божевілля".
Експериментальне лікування у галузі генної терапії дозволило відновити слух у дітей, які мали вроджену глухоту25.01.2024, 18:45 • 23210 переглядiв