Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

Британской малышке удалось восстановить слух после того, как она стала первым человеком в мире, принявшим участие в новаторском исследовании генной терапии. Это событие, по словам врачей, знаменует собой новую эру в лечении глухоты, пишет УНН cо ссылкой на The Guardian.

Детали

Опал Сэнди родилась неспособной ничего слышать из-за слуховой невропатии - состояния, которое нарушает передачу нервных импульсов от внутреннего уха к мозгу и может быть вызвано дефектным геном.

Но после получения инфузии, содержащей рабочую копию гена, во время революционной операции, которая заняла всего 16 минут, 18-месячный ребенок почти идеально слышит и с удовольствием играет на игрушечных барабанах.

Ее родители были "ошеломлены", когда поняли, что она впервые слышит после лечения. "Я не могла в это поверить", - сказала мать Опал, Джо Сэнди. "Это было… безумие".

Экспериментальное лечение в области генной терапии позволило восстановить слух у детей, которые имели врожденную глухоту