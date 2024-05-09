Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  55290 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  102904 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  105462 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  131371 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126951 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131133 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121265 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167652 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150486 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149646 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  261963 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  300457 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  297861 просмотра

Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

Новаторское испытание генной терапии вернуло слух 18-месячному британскому малышу, родившемуся со слуховой нейропатией, что ознаменовало новую эру в лечении глухоты.

Здоровье •   •  1827 просмотра
Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

Зеленский очертил основные вопросы, которые будут обсуждаться на Саммите мира в Швейцарии. Среди них обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей и депортированных граждан, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

политика •   •  2701 просмотра
Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады Украины, встретился с Робертой Метсолой, Президентом Европейского Парламента, в укрытии из-за воздушной тревоги во время ее визита в Киев на День Европы, чтобы обсудить военную поддержку, заявку Украины на членство в ЕС и поддержку парламентского сотрудничества.

политика •   •  2558 просмотра
Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку

Встреча министра развития Германии Свеня Шульце с уволенным украинским министром Александром Кубраковым в Киеве была отменена после того, как стало известно о его отставке Верховной Радой.

политика •   •  2859 просмотра
Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку

На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз

Ирина Фриз критикует изменения в структуре министерств как вредные в условиях военного положения, приводящие к расширению государственного аппарата вместо обещанной оптимизации и негативно влияющие на эффективность работы центральных органов исполнительной власти.

политика •   •  3507 просмотра
На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз

Не только Донбасс: Зеленский сказал, что россияне везде увеличили свои войска

По словам президента Зеленского, россияне увеличили количество своих войск по всей Украине, особенно на севере и востоке, воспользовавшись паузой в поставках оружия.

Война •   •  3965 просмотра
Не только Донбасс: Зеленский сказал, что россияне везде увеличили свои войска

Microsoft нуждается в играх типа Hi-Fi Rush, но IT-гигант закрыл студию ее разработчика

Microsoft закрывает Tango Gameworks, студию, которая создала высоко оцененную критиками игру Hi-Fi Rush, вместе с другими студиями, а глава Xbox Мэтт Бути подчеркивает необходимость создания более "престижных и полезных" игр.

Технологии •   •  4105 просмотра
Microsoft нуждается в играх типа Hi-Fi Rush, но IT-гигант закрыл студию ее разработчика

До конца мая ожидаются назначения новых министров инфраструктуры и региональной политики - Кравчук

Кравчук сообщила, что новые министры инфраструктуры и региональной политики, как ожидается, будут назначены до конца мая после увольнения Кубракова, что станет первым шагом к разделению двух министерств.

политика •   •  4088 просмотра
До конца мая ожидаются назначения новых министров инфраструктуры и региональной политики - Кравчук

Украина сможет остановить рф на востоке при увеличении поставок оружия - Зеленский

Украинские военные смогут остановить российских оккупантов на востоке благодаря увеличению поставок оружия из утвержденного пакета военной помощи США, что позволит им перехватить инициативу у россии, считает президент Зеленский.

Война •   •  4267 просмотра
Украина сможет остановить рф на востоке при увеличении поставок оружия - Зеленский

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

После демобилизации многие украинские ветераны сталкиваются с проблемами в поиске работы и адаптации к гражданской жизни, и одним из решений для них является создание собственного бизнеса, который может помочь им зарабатывать на жизнь и безболезненно адаптироваться, согласно исследованию Украинской ассоциации маркетинга по интеграции ветеранов в сферу образования и рынка труда.

Общество •   •  31668 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные