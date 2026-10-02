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Мальдера визначився із заявкою на матч проти Північної Ірландії

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Андреа Мальдера визначив склад збірної України на третій тур Ліги націй. Віталій Миколенко пропустить матч через травму.

Мальдера визначився із заявкою на матч проти Північної Ірландії

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився із заявкою на матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН. 

Деталі

Заявка на матч Ліги націй проти Північної Ірландії виглядає наступним чином:

Воротарі: №1 Георгій Єрмаков, №12 Анатолій Трубін, №23 Дмитро Різник.

Захисники: №2 Ілля Крупський, №3 Едуард Сарапій, №4 Тарас Михавко, №5 Валерій Бондар, №13 Ілля Забарний, №22 Микола Матвієнко.

Півзахисники: №6 Володимир Бражко, №7 Андрій Ярмоленко, №8 Георгій Судаков, №10 Микола Шапаренко, №15 Віктор Циганков, №16 Іван Варфоломєєв, №18 Олег Очеретько, №19 Єгор Назарина; №20 Олександр Зубков.

Нападники: №9 Роман Яремчук, №11 Матвій Пономаренко, №14 Данило Сікан, №21 Ігор Краснопір.

До заявки не потрапили Олександр Драмбаєв, Богдан Михайліченко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень, Владислав Ванат, а також Віталій Миколенко, який напередодні залишив розташування збірної через травму. 

Миколенко не допоможе збірній у матчах проти Північної Ірландії та Угорщини01.10.26, 19:11 • 5650 переглядiв

Як раніше писав УНН, у п’ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках третього туру Ліги націй. 

Павло Башинський

Спорт
Угорщина
Україна