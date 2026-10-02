Мальдера определился с заявкой на матч против Северной Ирландии

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с заявкой на матч третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Заявка на матч Лиги наций против Северной Ирландии выглядит следующим образом:

Вратари: №1 Георгий Ермаков, №12 Анатолий Трубин, №23 Дмитрий Резник.

Защитники: №2 Илья Крупский, №3 Эдуард Сарапий, №4 Тарас Михавко, №5 Валерий Бондарь, №13 Илья Забарный, №22 Николай Матвиенко.

Полузащитники: №6 Владимир Бражко, №7 Андрей Ярмоленко, №8 Георгий Судаков, №10 Николай Шапаренко, №15 Виктор Цыганков, №16 Иван Варфоломеев, №18 Олег Очеретько, №19 Егор Назарина; №20 Александр Зубков.

Нападающие: №9 Роман Яремчук, №11 Матвей Пономаренко, №14 Данило Сикан, №21 Игорь Краснопир.

В заявку не попали Александр Драмбаев, Богдан Михайличенко, Александр Пихаленок, Максим Хлань, Владислав Велетень, Владислав Ванат, а также Виталий Миколенко, который накануне покинул расположение сборной из-за травмы.

Миколенко не поможет сборной в матчах против Северной Ирландии и Венгрии

Как ранее писал УНН, в пятницу, 2 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Северной Ирландией в рамках третьего тура Лиги наций.