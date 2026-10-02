Мальдера определился с заявкой на матч против Северной Ирландии

$44.830.1550.700.02
ukenru
Эксклюзив
08:25 • 740 просмотра
Регулярные отключения света в Украине — будет ли в этом году блэкаут
08:09 • 2022 просмотра
Украина внесла на рассмотрение закон о национальных меньшинствах, Венгрия одобрила: достигли большего, чем правительство Орбана за 10 лет
06:52 • 11038 просмотра
До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT
06:37 • 11331 просмотра
Администрация Трампа перенаправляет помощь по закону об Украине в Латинскую Америку — WP
05:55 • 11638 просмотра
Киев продолжают атаковать россияне: есть погибший и пострадавшие, движение по мостам ограничилиPhoto
03:07 • 20713 просмотра
Враг снова попал в Южный мост в Киеве
1 октября, 22:52 • 25231 просмотра
Украина подготовила список из более чем 20 российских олигархов для санкций ЕС — Сибига
1 октября, 20:32 • 24261 просмотра
россияне атаковали Харьков дронами: повреждены административное здание и магазин
1 октября, 19:02 • 28134 просмотра
Враг вновь ударил по Южному мосту в Киеве, есть попаданиеVideo
1 октября, 18:52 • 24214 просмотра
Турция и ООН готовят новые переговоры о перемирии в Чёрном море — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.3м/с
52%
763мм
Популярные новости
Моя совесть абсолютно чиста: тренер Португалии Жезуш прокомментировал демарш Роналду1 октября, 23:54 • 5804 просмотра
Премьер-министр Болгарии отверг обвинения в пророссийской позиции2 октября, 00:25 • 12159 просмотра
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих и третий авианосец — WSJ2 октября, 00:56 • 11903 просмотра
Россия поддерживает АдН с целью ослабить помощь Украине — Мерц2 октября, 01:55 • 10795 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности07:15 • 6854 просмотра
публикации
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto08:07 • 2808 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности07:15 • 7200 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 47774 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 51102 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 55171 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Фридрих Мерц
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Южный мост (Киев)
Германия
Турция
Реклама
УНН Lite
Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни ДеппомVideo08:29 • 268 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto08:07 • 2808 просмотра
В честь продажи 50 млн копий — серии Metro 2033 и Last Light получат масштабное обновлениеPhoto1 октября, 16:41 • 28186 просмотра
Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы1 октября, 15:10 • 33811 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"1 октября, 14:45 • 33757 просмотра
Актуальное
Отопление
SpaceX Dragon
SpaceX Starship
The New York Times
The Washington Post

Мальдера определился с заявкой на матч против Северной Ирландии

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Андреа Мальдера определил состав сборной Украины на третий тур Лиги наций. Виталий Миколенко пропустит матч из-за травмы.

Мальдера определился с заявкой на матч против Северной Ирландии

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с заявкой на матч третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН. 

Детали

Заявка на матч Лиги наций против Северной Ирландии выглядит следующим образом:

Вратари: №1 Георгий Ермаков, №12 Анатолий Трубин, №23 Дмитрий Резник.

Защитники: №2 Илья Крупский, №3 Эдуард Сарапий, №4 Тарас Михавко, №5 Валерий Бондарь, №13 Илья Забарный, №22 Николай Матвиенко.

Полузащитники: №6 Владимир Бражко, №7 Андрей Ярмоленко, №8 Георгий Судаков, №10 Николай Шапаренко, №15 Виктор Цыганков, №16 Иван Варфоломеев, №18 Олег Очеретько, №19 Егор Назарина; №20 Александр Зубков.

Нападающие: №9 Роман Яремчук, №11 Матвей Пономаренко, №14 Данило Сикан, №21 Игорь Краснопир.

В заявку не попали Александр Драмбаев, Богдан Михайличенко, Александр Пихаленок, Максим Хлань, Владислав Велетень, Владислав Ванат, а также Виталий Миколенко, который накануне покинул расположение сборной из-за травмы. 

Миколенко не поможет сборной в матчах против Северной Ирландии и Венгрии01.10.26, 19:11 • 5816 просмотров

Как ранее писал УНН, в пятницу, 2 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Северной Ирландией в рамках третьего тура Лиги наций. 

Павел Башинский

Спорт
Венгрия
Украина