Макрон здійснив перший візит президента Франції до Монголії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Еммануель Макрон у неділю здійснив короткий, але символічний візит до Монголії, перший візит президента Франції до країни, розташованої між Китаєм і росією, яка викликає стратегічний інтерес на Заході. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
Деталі
Голову французької держави привітала традиційна монгольська почесна варта після приземлення в столиці країни Улан-Баторі після саміту G7 у Хіросімі, Японія.
Потім Макрон відвідав прийом на площі Сухе-Батора, де встановлена велика статуя монгольського революційного героя Дамдіна Сухе-Батора і пам'ятник Чингісхану.
Після російського вторгнення в Україну Франція активізувала дипломатичні відносини з країнами, які не засудили його прямо, однією з яких є Монголія.
В Улан-Баторі, де він проведе лише один вечір, Макрон пообідає з президентом Ухнаа Хурелсухом, повідомляє Єлисейський палац.
Він також відвідає музей Чингісхана, названий на честь монгольського завойовника 13 століття, який передасть частину своєї колекції Історичному музею Нанта для виставки, запланованої на жовтень.
Наприкінці вечора Макрон вирушить до Парижа.
"Той факт, що Монголія буде на зворотному шляху, дозволяє нам здійснити цей історичний перший візит і надає йому особливого значення", - сказало джерело видання в Єлисейському палаці.
Джерело додало, що Монголія прагнула "диверсифікувати свої партнерські відносини, щоб стати більш надійною та мати можливість мати справу зі своїми великими сусідами з росії та Китаю".
Париж прагне "послабити обмеження, що накладаються на сусідів росії" та надати їм можливість вибору, пояснило джерело.
Монголія також може стати частиною європейських зусиль щодо диверсифікації поставок, "щоб гарантувати наш енергетичний суверенітет", додало джерело.
Доповнення
В останні роки ця велика північноазійська країна викликає зростаючий інтерес з боку Сполучених Штатів у рамках стратегії щодо запобігання підйому Китаю.
У Китай йде 86% всього експорту Монголії, половина якого посідає вугілля.
Монголія боролася з політичною нестабільністю з моменту ухвалення першої демократичної конституції у 1992 році, коли вона вийшла з радянської орбіти.