Макрон совершил первый визит президента Франции в Монголию

Детали

Главу французского государства приветствовал традиционный монгольский почетный караул после приземления в столице страны Улан-Баторе после саммита G7 в Хиросиме, Япония.

Затем Макрон посетил прием на площади Сухэ-Батора, где установлена большая статуя монгольского революционного героя Дамдина Сухэ-Батора и памятник Чингисхану.

После российского вторжения в Украину Франция активизировала дипломатические отношения со странами, которые не осудили его прямо, одной из которых является Монголия.

В Улан-Баторе, где он проведет только один вечер, Макрон пообедает с президентом Ухнаа Хурелсухом, сообщает Елисейский дворец.

Он также посетит музей Чингисхана, названный в честь монгольского завоевателя 13 века, который передаст часть своей коллекции Историческому музею Нанта для выставки, запланированной на октябрь.

В конце вечера Макрон отправится в Париж.

"Тот факт, что Монголия будет на обратном пути, позволяет нам осуществить этот исторический первый визит и придает ему особое значение", — сказал источник издания в Елисейском дворце.

Источник добавил, что Монголия стремилась "диверсифицировать свои партнерские отношения, чтобы стать более надежной и иметь возможность иметь дело со своими крупными соседями из россии и Китая".

Париж стремится "ослабить ограничения, что накладываются на соседей россии" и предоставить им возможность выбора, пояснил источник.

Монголия также может стать частью европейских усилий по диверсификации поставок, "чтобы гарантировать наш энергетический суверенитет", добавил источник.

Дополнение

В последние годы эта крупная североазиатская страна вызывает растущий интерес со стороны Соединенных Штатов в рамках стратегии по предотвращению подъема Китая.

В Китай идет 86% всего экспорта Монголии, половина которого занимает уголь.

Монголия боролась с политической нестабильностью с момента принятия первой демократической конституции в 1992 году, когда она вышла из советской орбиты.