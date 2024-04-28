Макрон закликає Європу до дебатів щодо ядерної зброї
Київ • УНН
Макрон закликає до дебатів про роль ядерної зброї у спільній обороні Європи, пропонуючи обговорити протиракетну оборону, можливості дальнього радіусу дії, а також ядерну зброю для країн, які мають її або розміщують американську ядерну зброю.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав провести дебати про роль ядерної зброї в загальній обороні Європи. Про це повідомляє видання Tagesschau, передає УНН.
Деталі
Макрон пропонує почати дебати, "які мають охоплювати протиракетну оборону, потенціал дальнього радіусу дії та ядерну зброю для тих, у кого вона є або в кого американська ядерна зброя перебуває на їхній землі.
"Давайте покладемо все на стіл і подивимося, що дійсно надійно захищає нас", - додав Макрон.
Також зауважив, що Франція готова "зробити більший внесок в оборону Європи".
Доповнення
Після Brexit Франція є єдиною ядерною державою в Європейському союзі. Макрон уже закликав до зміцнення європейської оборони у своїй промові в університеті Сорбонна в Парижі в четвер.
"Наша Європа смертна, вона може загинути, і це залежить від наших рішень", - сказав Макрон.
Він закликав до "надійної" європейської оборони. Ядерні сили стримування, якими володіє Франція, є "найважливішим елементом оборони європейського континенту", пояснив Макрон.
Президент Литви про можливість розміщення ядерної зброї в Польщі: це було б елементом стримування 26.04.24, 15:29 • 18535 переглядiв