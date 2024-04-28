Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  130160 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  113251 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  155251 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  145216 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140276 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125430 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  92863 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84259 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153862 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168328 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Макрон призывает к дебатам о роли ядерного оружия в общей обороне Европы, предлагая обсудить противоракетную оборону, возможности дальнего радиуса действия, а также ядерное оружие для стран, которые имеют его или размещают американское ядерное оружие.

Новости Мира •   •  9551 просмотра
Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.

Война •   •  11497 просмотра
Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

россияне дважды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину: есть разрушения

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив 5 частных домов и 3 хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.

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россияне дважды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину: есть разрушения

В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В России с 1 ноября услышат рассылать электронные повестки и ограничат выезд военнослужащих из страны.

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В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

Старый знак станции "Пушкинская" снят в харьковском метрополитене в рамках дерусификации.

Общество •   •  11531 просмотра
В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии

Представители всех континентов примут участие в инаугурационном саммите мира в июне, направленном на то, чтобы проложить путь к справедливому миру и заставить россию соблюдать международные законы и конвенции.

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"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии

В Запорожье снова прогремел взрыв

Еще один взрыв произошел в Запорожье. В регионе объявлена воздушная тревога.

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В Запорожье снова прогремел взрыв

Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает

Украина и США работают над двусторонним соглашением по безопасности, которое зафиксирует конкретные уровни вооруженной, финансовой, политической поддержки и совместного производства вооружений на этот год и следующие 10 лет.

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Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает

Во время ракетной атаки 27 апреля россияне повредили систему транспортировки природного газа - Минэнерго

россияне повредили энергетические объекты и систему транспортировки природного газа на западе страны во время массированной ракетной атаки 27 апреля.

Война •   •  15363 просмотра
Во время ракетной атаки 27 апреля россияне повредили систему транспортировки природного газа - Минэнерго

Поляки блокируют только один пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская": пропускают около 80 грузовиков в сутки

Через единственный заблокированный пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская" на украинско-польской границе проезжает около 80 грузовиков в день.

Общество •   •  13798 просмотра
Поляки блокируют только один пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская": пропускают около 80 грузовиков в сутки