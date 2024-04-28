Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести дебаты о роли ядерного оружия в общей обороне Европы. Об этом сообщает издание Tagesschau, передает УНН.

Детали

Макрон предлагает начать дебаты, «которые должны охватывать противоракетную оборону, потенциал дальнего радиуса действия и ядерное оружие для тех, у кого оно есть или у кого американское ядерное оружие находится на их земле.

"Давайте положим все на стол и посмотрим, что действительно надежно защищает нас", - добавил Макрон.

Также отметил, что Франция готова "сделать больший вклад в оборону Европы".

Дополнение

После Brexit Франция является единственной ядерной державой в Европейском союзе. Макрон уже призвал к укреплению европейской обороны в своей речи в университете Сорбонна в Париже в четверг.

"Наша Европа смертна, она может погибнуть, и это зависит от наших решений", - сказал Макрон.

Он призвал к "надежной" европейской обороне. Ядерные силы сдерживания, которыми обладает Франция, являются "важнейшим элементом обороны европейского континента", пояснил Макрон.

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