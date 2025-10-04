Макрон відреагував на загибель французького журналіста в Україні
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття у зв'язку із загибеллю французького фотожурналіста Антоні Лаллікана в Україні. Журналіст загинув від удару російських дронів, супроводжуючи українських військових.
Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на загибель в Україні французького журналіста Антоні Лаллікана. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У соцмережі Х Макрон зазначив, що "наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан супроводжував українських військових на фронті опору".
З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким й усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни
Нагадаємо
Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS".
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив співчуття рідним і близьким Лаллікана. За його словами, журналіст загинув від удару російських дронів, виконуючи свою роботу на фронті поруч із українськими захисниками.
