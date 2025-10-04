$41.280.05
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Макрон відреагував на загибель французького журналіста в Україні

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття у зв'язку із загибеллю французького фотожурналіста Антоні Лаллікана в Україні. Журналіст загинув від удару російських дронів, супроводжуючи українських військових.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на загибель в Україні французького журналіста Антоні Лаллікана. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У соцмережі Х Макрон зазначив, що "наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан супроводжував українських військових на фронті опору".

З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким й усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни

– написав Макрон.

Нагадаємо

Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив співчуття рідним і близьким Лаллікана. За його словами, журналіст загинув від удару російських дронів, виконуючи свою роботу на фронті поруч із українськими захисниками.

Вадим Хлюдзинський

Політика
Емманюель Макрон
Україна