3 октября, 16:00 • 27938 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 46175 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 54071 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 52618 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 32702 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 46965 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 33349 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20955 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20721 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16867 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью французского фотожурналиста Антони Лалликана в Украине. Журналист погиб от удара российских дронов, сопровождая украинских военных.

Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на гибель в Украине французского журналиста Антони Лалликана. Об этом сообщает УНН.

Детали

В соцсети Х Макрон отметил, что "наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан сопровождал украинских военных на фронте сопротивления".

С глубокой скорбью я узнал о его гибели от удара российских дронов. Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны

– написал Макрон.

Напомним

В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил соболезнования родным и близким Лалликана. По его словам, журналист погиб от удара российских дронов, выполняя свою работу на фронте рядом с украинскими защитниками.

Вадим Хлюдзинский

Политика
Эмманюэль Макрон
Украина