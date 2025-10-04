Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью французского фотожурналиста Антони Лалликана в Украине. Журналист погиб от удара российских дронов, сопровождая украинских военных.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на гибель в Украине французского журналиста Антони Лалликана. Об этом сообщает УНН.
Детали
В соцсети Х Макрон отметил, что "наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан сопровождал украинских военных на фронте сопротивления".
С глубокой скорбью я узнал о его гибели от удара российских дронов. Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны
Напомним
В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил соболезнования родным и близким Лалликана. По его словам, журналист погиб от удара российских дронов, выполняя свою работу на фронте рядом с украинскими защитниками.
