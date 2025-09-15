$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 988 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 3186 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 11201 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 19337 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 43425 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67046 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 101845 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 84740 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83101 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46029 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Рубрики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Майже третина боїв - на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 187 бойових зіткнень за добу, з яких 58 припали на Покровський напрямок. Противник завдав трьох ракетних ударів, 79 авіаційних ударів та здійснив 4945 обстрілів.

Майже третина боїв - на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Майже третина зі 187 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 15 вересня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом за вчора зафіксовано 187 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник, як вказано, завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Ще мінус 910 солдатів та багато техніки: у Генштабі підрахували втрати ворога за добу15.09.25, 07:50 • 1324 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна