Ще мінус 910 солдатів та багато техніки: у Генштабі підрахували втрати ворога за добу
Київ • УНН
14 вересня російські війська втратили 910 солдатів та 35 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 становлять 1095520 осіб.
За добу 14 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 35 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1095520 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11184 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2)
- артилерійських систем ‒ 32784 (+35)
- РСЗВ ‒ 1488 (+1)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59409 (+323)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61698 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3965 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.
