Ще мінус 910 солдатів та багато техніки: у Генштабі підрахували втрати ворога за добу

За добу 14 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 35 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1095520 (+910) осіб ліквідовано

танків ‒ 11184 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2)

артилерійських систем ‒ 32784 (+35)

РСЗВ ‒ 1488 (+1)

засоби ППО ‒ 1217 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59409 (+323)

крилаті ракети ‒ 3718 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61698 (+84)

спеціальна техніка ‒ 3965 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

