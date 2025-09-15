Ще мінус 910 солдатів та багато техніки: у Генштабі підрахували втрати ворога за добу

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 16961 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 38686 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 64218 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 99264 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 82680 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 82091 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 45353 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 83068 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 73844 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40691 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
61%
755мм
Популярнi новини
Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон14 вересня, 19:02 • 11230 перегляди
Трамп: я не подобаюсь розумним людям14 вересня, 20:03 • 3380 перегляди
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу23:13 • 4108 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto00:48 • 4970 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори01:55 • 6444 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 87475 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 59665 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 56521 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 83067 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 53449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сергій Брін
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Румунія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 18039 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 25172 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 73844 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 57651 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 106218 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
The Times
Financial Times
E-6 Mercury

Ще мінус 910 солдатів та багато техніки: у Генштабі підрахували втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 26 перегляди

14 вересня російські війська втратили 910 солдатів та 35 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 становлять 1095520 осіб.

Ще мінус 910 солдатів та багато техніки: у Генштабі підрахували втрати ворога за добу

За добу 14 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 35 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1095520 (+910) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11184 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 32784 (+35)
          • РСЗВ ‒ 1488 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1217 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59409 (+323)
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61698 (+84)
                            • спеціальна техніка ‒ 3965 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

                              "Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України15.09.25, 06:31 • 1224 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна