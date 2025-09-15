Еще минус 910 солдат и много техники: в Генштабе подсчитали потери врага за сутки
Киев • УНН
14 сентября российские войска потеряли 910 солдат и 35 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.25 составляют 1095520 человек.
За сутки 14 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 35 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1095520 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 11184 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23269 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 32784 (+35)
- РСЗО ‒ 1488 (+1)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59409 (+323)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61698 (+84)
- специальная техника ‒ 3965 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.
