Еще минус 910 солдат и много техники: в Генштабе подсчитали потери врага за сутки

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 16917 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 38584 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 64143 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 99197 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 82620 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 82062 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 45334 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 83037 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 73827 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40689 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
61%
755мм
Популярные новости
Конгресс США не будет рассматривать новые санкции против РФ без согласования с Трампом - Джонсон14 сентября, 19:02 • 11230 просмотра
Трамп: я не нравлюсь умным людям14 сентября, 20:03 • 3380 просмотра
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу23:13 • 4108 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto00:48 • 4970 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры01:55 • 6444 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 87435 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 59632 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 56493 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 83040 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 53425 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Сергей Брин
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Румыния
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 18020 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 25160 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 73830 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 57641 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 106207 просмотра
Актуальное
Бильд
9К720 Искандер
Таймс
Financial Times
E-6 Mercury

Еще минус 910 солдат и много техники: в Генштабе подсчитали потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 2 просмотра

14 сентября российские войска потеряли 910 солдат и 35 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.25 составляют 1095520 человек.

Еще минус 910 солдат и много техники: в Генштабе подсчитали потери врага за сутки

За сутки 14 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 35 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1095520 (+910) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11184 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23269 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 32784 (+35)
          • РСЗО ‒ 1488 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1217 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59409 (+323)
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61698 (+84)
                            • специальная техника ‒ 3965 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.

                              "Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины15.09.25, 06:31 • 1206 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина