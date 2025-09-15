Еще минус 910 солдат и много техники: в Генштабе подсчитали потери врага за сутки

За сутки 14 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 35 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1095520 (+910) человек ликвидировано

танков ‒ 11184 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23269 (+2)

артиллерийских систем ‒ 32784 (+35)

РСЗО ‒ 1488 (+1)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59409 (+323)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61698 (+84)

специальная техника ‒ 3965 (+1)

Данные уточняются.

