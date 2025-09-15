Почти треть боев - на одном направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

$41.310.00
Эксклюзив
05:44 • 956 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 3152 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 11184 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 19318 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 43402 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67035 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 101837 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 84737 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83101 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46029 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 956 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща 13 сентября, 16:18 • 11623 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы 13 сентября, 07:00 • 89804 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей 12 сентября, 17:22 • 62007 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек 12 сентября, 15:32 • 58605 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45 • 19089 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию 13 сентября, 14:46 • 26067 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные 12 сентября, 14:01 • 74846 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений 11 сентября, 14:57 • 58485 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров 11 сентября, 11:11 • 107060 просмотра
Почти треть боев - на одном направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 187 боевых столкновениях за сутки, из которых 58 пришлись на Покровское направление. Противник нанес три ракетных удара, 79 авиационных ударов и совершил 4945 обстрелов.

Почти треть боев - на одном направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Почти треть из 187 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 15 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 187 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6337 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Дробышево, Торское.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещеевки, Катериновки, Александро-Калиново, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лысовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверово, Молодецкое, Новоукраинка, Филиа, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новая Ивановка, Малеевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина