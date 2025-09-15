Почти треть боев - на одном направлении: Генштаб обновил карту боевых действий
Генштаб ВСУ сообщил о 187 боевых столкновениях за сутки, из которых 58 пришлись на Покровское направление. Противник нанес три ракетных удара, 79 авиационных ударов и совершил 4945 обстрелов.
Почти треть из 187 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 15 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за вчера зафиксировано 187 боевых столкновений
Противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6337 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Отрадного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Дробышево, Торское.
На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещеевки, Катериновки, Александро-Калиново, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лысовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверово, Молодецкое, Новоукраинка, Филиа, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новая Ивановка, Малеевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.
