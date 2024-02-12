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Майже 250 вибухів: за тиждень росіяни 56 разів обстріляли Чернігівську область

Майже 250 вибухів: за тиждень росіяни 56 разів обстріляли Чернігівську область

Київ • УНН

 • 24922 перегляди

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив, що за минулий тиждень російські війська здійснили 56 обстрілів 19 населених пунктів області та здійснили шість авіаударів.

Протягом минулого тижня окупаційні війська завдали 56 ударів по населених пунктах в Чернігівській області. Про це заявив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі 

За минулий тиждень ворог 56 разів обстріляв 19 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 247 вибухів

- резюмував Чаус.

За його словами, росіяни також завдали шість авіаційних ударів по області. В результаті російських обстрілів були пошкоджені лінії електропередач.

Окрім того, Чаус розповів, що Сили оборони в області збили один ворожий БпЛА.

російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України, діючи через Сумську, Чернігівську та Харківську область - Наєв 05.02.24, 11:09 • 26549 переглядiв

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