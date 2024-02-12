Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

В течение прошлой недели оккупационные войска нанесли 56 ударов по населенным пунктам в Черниговской области. Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

За прошлую неделю враг 56 раз обстрелял 19 пограничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 247 взрывов - резюмировал Чаус.

По его словам, россияне также нанесли шесть авиационных ударов по области. В результате российских обстрелов были повреждены линии электропередач.

Кроме того, Чаус рассказал, что Силы обороны в области сбили один вражеский БпЛА.

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