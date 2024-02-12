Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область
Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.
НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать
Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии
Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.
Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста
В оккупированном Бердянске убили местного бизнесмена-коллаборанта, который помогал россиянам захватывать местные предприятия и доносил на украинских патриотов.
Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция
Полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал аналогичные преступления в отношении других городских чиновников.
Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным
Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла встречаться с президентом рф владимиром путиным из-за агрессивной войны россии против Украины.
В Украине еще на этой неделе похолодает - синоптики
По прогнозам украинских синоптиков, на этой неделе в Украине похолодает: во многих регионах пройдет небольшой дождь со снегом, а температура снизится до 1-7°C.
Не стоит волноваться, решение по релокированным вузам будут приниматься взвешенно - Верещук
Решение о будущем перемещенных университетов в Украине будут приниматься взвешенно и коллективно.
За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский
По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, за прошедшую неделю украинские войска взяли в плен почти два десятка российских военных.
В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты
россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, добавив к двум 2 фрегатам небольшой ракетный корабль, позволяющий запускать в общей сложности 24 крылатые ракеты "Калибр".