Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  107665 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  219894 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  275495 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  236669 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  281609 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  312576 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  246613 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  207303 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219771 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211425 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Новости по теме

Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.

Война •   •  14764 просмотра
Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать

Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.

Война •   •  17349 просмотра
НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать

Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии

Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.

Криминал и ЧП •   •  11531 просмотра
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии

Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста

В оккупированном Бердянске убили местного бизнесмена-коллаборанта, который помогал россиянам захватывать местные предприятия и доносил на украинских патриотов.

Война •   •  22933 просмотра
Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста

Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция

Полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал аналогичные преступления в отношении других городских чиновников.

Криминал и ЧП •   •  20169 просмотра
Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция

Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла встречаться с президентом рф владимиром путиным из-за агрессивной войны россии против Украины.

Политика •   •  21999 просмотра
Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным

В Украине еще на этой неделе похолодает - синоптики

По прогнозам украинских синоптиков, на этой неделе в Украине похолодает: во многих регионах пройдет небольшой дождь со снегом, а температура снизится до 1-7°C.

Общество •   •  19714 просмотра
В Украине еще на этой неделе похолодает - синоптики

Не стоит волноваться, решение по релокированным вузам будут приниматься взвешенно - Верещук

Решение о будущем перемещенных университетов в Украине будут приниматься взвешенно и коллективно.

Политика •   •  18725 просмотра
Не стоит волноваться, решение по релокированным вузам будут приниматься взвешенно - Верещук

За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский

По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, за прошедшую неделю украинские войска взяли в плен почти два десятка российских военных.

Война •   •  17228 просмотра
За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский

В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты

россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, добавив к двум 2 фрегатам небольшой ракетный корабль, позволяющий запускать в общей сложности 24 крылатые ракеты "Калибр".

Война •   •  20018 просмотра
В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты