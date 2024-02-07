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Маю постійні записи і мету масштабуватися: переможець конкурсу "Роби своє" розповів про свій досвід участі у конкурсі

Маю постійні записи і мету масштабуватися: переможець конкурсу "Роби своє" розповів про свій досвід участі у конкурсі

Київ • УНН

 • 24095 перегляди

Юрій Носач, переможець бізнес-конкурсу "Роби своє", відкрив фотостудію "Prostor" у Каневі Черкаської області, отримавши грант від конкурсу.

Переможець конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" Юрій Носач відкрив фотостудію "Prostor" у Каневі, що на Черкащині, передає УНН із посиланням на благодійний фонд "МХП-Громаді".

Деталі

До участі у конкурсі Юрій працював лише як виїзний фотограф, однак хотів мати свій простір із правильним інтер’єром, світлом, обладнанням.

"Тим паче в Каневі більшість студій - невеличкі, фонові. А просторих, інтер’єрних - нема. Я мріяв саме про таку", - розповідає він.

На грантові 100 тис. грн Носач придбав професійне обладнання, орендував приміщення 60 кв. м і зробив там ремонт: пофарбував стіни, зробив 3 фотозони, придбав фотофони. Тепер Юрій має постійні записи на студійні фотозйомки.

"Маю ресурси запропонувати канівчанам новий рівень якості. Маю можливість платити податки. І врешті маю мету масштабуватися. Ця перемога показала, що немає нічого неможливого!", - наголосив він.

Нагадаємо

Наприкінці травня 2023 року організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах "Роби своє" оголосили переможців.

Торік благодійний фонд "МХП-Громаді", який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн. Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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