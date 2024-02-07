Имею постоянные записи и цель масштабироваться: победитель конкурса "Роби своє" рассказал о своем опыте участия в конкурсе
Юрий Носач, победитель бизнес-конкурса "Делай своеРоби своє", открыл фотостудию "Prostor" в Каневе Черкасской области, получив грант от конкурса.
Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора
Двое гражданских получили ранения в результате падения осколков вражеских ракет, выпущенных российскими войсками, в двух районах Киевской области.
Ермак и советник Шольца обсудили ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности
Ермак и советник канцлера Германии обсудили прогресс в подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Германией.
Уже 11 пострадавших из-за атаки рф на Киев - КГВА
11 человек пострадали в результате утреннего ракетного обстрела в Киеве.
В Голосеевском районе Киева под завалами вероятно есть погибшие - МВД
Массированный ракетный обстрел Киева повредил объекты в двух районах, а в 18-этажном доме, где сейчас тушат пожар, под завалами могут быть погибшие.
Атака рф на Киевщину: известно о двух пострадавших, попаданий не зафиксировано - КОВА
Российские ракеты атаковали Киевскую область, обломки упали на 8 населенных пунктов, два человека получили легкие ранения, но прямых попаданий в жилые дома или объекты критической инфраструктуры не было.
Харьков обстреляли пятью ракетами С-300, есть трое пострадавших - прокуратура
Трое сотрудников пострадавших предприятий Харькова получили ранения, когда пять ракет С-300, выпущенных россией утром, ударили по городу.
Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро в убежище в Киеве во время своего визита из-за ракетного обстрела украинской столицы.
Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф
Посол США в Киеве высказалась в поддержку предоставления большей помощи Украине в сфере безопасности после того, как россия осуществила очередную ракетную атаку.
Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго
Утром российские атаки оставили без света почти 20 тысяч домов в Киеве, тысячу - в Харькове и более 220 - в Николаеве из-за повреждений от обстрелов.