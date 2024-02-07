Имею постоянные записи и цель масштабироваться: победитель конкурса "Роби своє" рассказал о своем опыте участия в конкурсе

Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" Юрий Носач открыл фотостудию "Prostor" в Каневе Черкасской области, передает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "МХП-Громаді".

Детали

До участия в конкурсе Юрий работал только как выездной фотограф, однако хотел иметь свое пространство с правильным интерьером, светом, оборудованием.

"Тем более в Каневе большинство студий - небольшие, фоновые. А просторных, интерьерных - нет. Я мечтал именно о такой", - рассказывает он.

На грантовые 100 тыс. грн Носач приобрел профессиональное оборудование, арендовал помещение 60 кв. м и сделал там ремонт: покрасил стены, сделал 3 фотозоны, приобрел фотофоны. Теперь Юрий имеет постоянные записи на студийные фотосъемки.

"Имею ресурсы предложить каневчанам новый уровень качества. Имею возможность платить налоги. И наконец имею цель масштабироваться. Эта победа показала, что нет ничего невозможного!" - подчеркнул он.

Напомним

В конце мая 2023 года организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей.

В прошлом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общингромады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.